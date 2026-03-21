Leandro Boneco vence Prova do Anjo no BBB 26 neste sábado (21)
Leandro Boneco venceu a décima Prova do Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 26 neste sábado (21), no Provódromo. Com a conquista, o participante garantiu a imunidade para um confinado e a possibilidade de obter uma segunda, abrindo mão do vídeo da família. Ele também terá o poder de indicar dois competidores ao Castigo do Monstro.
Boneco assegurou a vitória ao empilhar mini latinhas no menor tempo durante a dinâmica.
Como a prova foi disputada
Antes do início da disputa, o apresentador Tadeu Schmidt solicitou que os participantes vestissem um colete numerado. Todos os confinados, exceto o Líder Alberto Cowboy, participaram da dinâmica.
Participantes da Prova do Anjo
Os participantes que competiram na Prova do Anjo foram:
- Ana Paula Renault
- Samira
- Solange Couto
- Juliano Floss
- Marciele
- Jordana
- Chaiany
- Gabriela
- Milena
- Leandro Boneco
- Jonas Sulzbach
A Prova do Anjo foi realizada no Provódromo do programa, local onde acontecem as principais dinâmicas.
