O Liberal chevron right Cultura chevron right

Lançamento de livro da Editora da UFPA aborda desafios da preservação do patrimônio e dos museus

O evento, que será realizado no Convento dos Mercedários UFPA, reúne especialistas e reflete sobre a preservação do patrimônio histórico de Belém em tempos de transformação urbana

fonte

Lançamento do livro, organizado por professores da UFPA, propõe uma reflexão sobre os desafios da preservação do patrimônio na Belém contemporânea (Divulgação)

O livro Interconexões Museológicas: o Patrimônio, a Cidade e os Museus, será lançado no próximo dia 11, pela Editora da UFPA (ed.ufpa), o evento ocorre no Mercedários UFPA, às 16h30, e será aberto ao público. Sob a organização dos professores Carmen Silva, Hugo Menezes Neto e Sue Costa.

A ed.ufpa tem direção de Silvia Benchimol.

Com prefácio da professora Marília Xavier Cury (USP), Interconexões Museológicas: o Patrimônio, a Cidade e os Museus reúne contribuições de pesquisadores, professores e discentes que discutem os desafios da preservação do patrimônio material, da conservação de acervos museológicos e do uso de novas tecnologias em uma cidade em constante transformação. Com destaque para o Centro Histórico de Belém, o livro apresenta uma abordagem interdisciplinar e transdisciplinar dos estudos museológicos produzidos na região amazônica.

O lançamento propõe uma reflexão sobre a preservação dos edifícios históricos diante da especulação imobiliária e de uma lógica de progresso que geralmente valoriza apenas o novo. Segundo a professora Carmen Silva, uma das organizadoras, a coletânea “é um convite para refletir sobre os museus e o patrimônio cultural na contemporaneidade”, em um processo que busca “ultrapassar fronteiras de entendimentos e construir elos de conhecimento”.

O livro está organizado em três partes, com quatro artigos cada. Na primeira parte, Patrimônio Expandido: Interfaces Tecnológicas e Recepção, os textos discutem as “formas com que as conexões e virtualizações potencializam outras sociabilidades pelas tecnologias emergentes”, como observou a prefaciadora. A segunda parte, Diálogos e Participação: a Cidade, a Sociedade e os Museus, estabelece relações entre patrimônio e museus na dinâmica da cidade e sob o olhar da população. Na última parte, Patrimônio e Integração: Desafios em Documentação e Conservação em Museus, os estudos apresentam os resultados de pesquisas sobre documentação e conservação em espaços museológicos localizados na área de concentração do livro.

A publicação chega ao público em um momento em que Belém passa por importantes modificações urbanas, impulsionadas principalmente pelos preparativos para a COP30, que têm ressignificado espaços e alterado usos. Nesse cenário, a arte urbana ganha destaque como forma de expressão enquanto resiste ao preconceito e à falta de apoio, contribuindo para renovar a relação da cidade com seu patrimônio. 

Palco do lançamento do livro, o antigo Convento dos Mercedários também se insere nesse contexto de transformação, preservação e resistência. Construído no século XVII, o prédio passa por um processo de restauração e readequação completa de seu espaço promovido pela UFPA, cuja primeira etapa foi entregue à população no início de outubro. O projeto reafirma o compromisso da Universidade com a valorização do patrimônio histórico e cultural da capital paraense.

O evento contará com a presença dos organizadores e de autores dos artigos que compõem a coletânea. O público poderá adquirir exemplares do livro na Livraria da ed.ufpa, localizada no próprio Mercedários UFPA.

 

Cultura
