Lançamento de livro da Editora da UFPA aborda desafios da preservação do patrimônio e dos museus

O livro Interconexões Museológicas: o Patrimônio, a Cidade e os Museus, será lançado no próximo dia 11, pela Editora da UFPA (ed.ufpa), o evento ocorre no Mercedários UFPA, às 16h30, e será aberto ao público. Sob a organização dos professores Carmen Silva, Hugo Menezes Neto e Sue Costa.

A ed.ufpa tem direção de Silvia Benchimol.

Com prefácio da professora Marília Xavier Cury (USP), Interconexões Museológicas: o Patrimônio, a Cidade e os Museus reúne contribuições de pesquisadores, professores e discentes que discutem os desafios da preservação do patrimônio material, da conservação de acervos museológicos e do uso de novas tecnologias em uma cidade em constante transformação. Com destaque para o Centro Histórico de Belém, o livro apresenta uma abordagem interdisciplinar e transdisciplinar dos estudos museológicos produzidos na região amazônica.

O lançamento propõe uma reflexão sobre a preservação dos edifícios históricos diante da especulação imobiliária e de uma lógica de progresso que geralmente valoriza apenas o novo. Segundo a professora Carmen Silva, uma das organizadoras, a coletânea “é um convite para refletir sobre os museus e o patrimônio cultural na contemporaneidade”, em um processo que busca “ultrapassar fronteiras de entendimentos e construir elos de conhecimento”.

O livro está organizado em três partes, com quatro artigos cada. Na primeira parte, Patrimônio Expandido: Interfaces Tecnológicas e Recepção, os textos discutem as “formas com que as conexões e virtualizações potencializam outras sociabilidades pelas tecnologias emergentes”, como observou a prefaciadora. A segunda parte, Diálogos e Participação: a Cidade, a Sociedade e os Museus, estabelece relações entre patrimônio e museus na dinâmica da cidade e sob o olhar da população. Na última parte, Patrimônio e Integração: Desafios em Documentação e Conservação em Museus, os estudos apresentam os resultados de pesquisas sobre documentação e conservação em espaços museológicos localizados na área de concentração do livro.

A publicação chega ao público em um momento em que Belém passa por importantes modificações urbanas, impulsionadas principalmente pelos preparativos para a COP30, que têm ressignificado espaços e alterado usos. Nesse cenário, a arte urbana ganha destaque como forma de expressão enquanto resiste ao preconceito e à falta de apoio, contribuindo para renovar a relação da cidade com seu patrimônio.

Palco do lançamento do livro, o antigo Convento dos Mercedários também se insere nesse contexto de transformação, preservação e resistência. Construído no século XVII, o prédio passa por um processo de restauração e readequação completa de seu espaço promovido pela UFPA, cuja primeira etapa foi entregue à população no início de outubro. O projeto reafirma o compromisso da Universidade com a valorização do patrimônio histórico e cultural da capital paraense.

O evento contará com a presença dos organizadores e de autores dos artigos que compõem a coletânea. O público poderá adquirir exemplares do livro na Livraria da ed.ufpa, localizada no próprio Mercedários UFPA.