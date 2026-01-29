Lady Gaga se apresentará na cerimônia do Grammy de 2026

Lady Gaga foi confirmada e vai se apresentar na cerimônia do Grammy de 2026. A artista se junta à extensa lista de nomes que vão subir ao palco do Crypto.com Arena, em Los Angeles, que vai desde Sabrina Carpenter até Katseye.

Segundo a Variety, Gaga já acumula 14 vitórias na premiação e segue em busca de mais algumas. Na edição de 2026, a americana disputa em sete categorias, como Álbum do Ano, pelo trabalho realizado em Mayhem, além de Gravação do Ano e Canção do Ano, ambas por Abracadabra.

Dentre os artistas confirmados para se apresentar estão Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Post Malone, Katseye, Addison Rae, Lola Young, Clipse e Pharrell Williams, Reba McEntire, Leon Thomas, Olivia Dean, The Marias e Alex Warren.

A premiação conta com Harry Styles e Doechii como apresentadores. A cerimônia acontece neste domingo, 1º, e no Brasil, a TNT e a HBO Max transmitirão o evento a partir das 21h30 (horário de Brasília). Neste ano, o Grammy terá duas novas categorias: Melhor Álbum de Música Country Tradicional e Melhor Capa de Álbum.