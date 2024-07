Kate Hudson conta que sentia odor de Matthew McConaughey a 1 milha de distância

A atriz Kate Hudson (Como Perder um Homem em 10 Dias), afirmou durante uma entrevista, que o ator Matthew McConaughey tinha um cheiro forte e que não usava desodorante. A revelação da artista ocorreu durante sua participação no programa Watch What Happens Live With Andy Cohen.

Na ocasião, a atriz foi questionada sobre uma história de que ela havia obrigado Matthew a usar desodorante. “Aquela lenda urbana de que você forçou Matthew McConaughey a usar desodorante, durante as filmagens de ‘Um Amor de Tesouro’, é verdadeira?”, perguntou o apresentador do talk show, Andy Cohen.

Kate negou que tenha obrigado ele a usar desodorante, e deu explicações sobre o motivo desse boato ter surgido na época.

Ele não usa desodorante. A propósito, eu também não”, contou Kate na entrevista.

Apesar de não ser adepta ao desodorante, a atriz comentou que o odor forte de Matthew a incomodava no set de filmagens. Segundo Hudson, ela conseguia sentir o cheiro do ator a “a uma milha de distância”