Juliette supera Neymar e é brasileira com maior engajamento no Instagram no País

Que Juliette Freire é um fenômeno, já não existe mais dúvida, mas a paraibana não para de realizar feitos incríveis. Segundo a plataforma HypeAuditor, Juliette ultrapassou Neymar no Instagram e se tornou o perfil brasileiro com maior engajamento no País.

A campeã do Big Brother Brasil 21 já acumula 30.5 milhões de seguidores no Instagram, enquanto o jogador da seleção tem 151 milhões. Porém, pela conta feita pela HypeAuditor no Brasil, a nova queridinha do Brasil só fica atrás de Ariana Grande, Kylie Jenner e do jogador Cristiano Ronaldo no quesito engajamento entre o público brasileiro.

Neymar está na 5ª posição, seguido por Billie Eilish, Beyoncé e Virginia Fonseca, esposa do cantor Zé Felipe.

Juliette foi anunciada recentemente como nova contratada da Rede Globo e também já ultrapassou Sabrina Sato como a ex-BBB mais seguida no Instagram. Além de anunciar na última segunda-feira, 7, uma live junina com Gilberto Gil.