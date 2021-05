Juliette Freire volta a ensinar a mãe a escrever e mostra seus exercícios

Apesar da loucura em que se transformou a sua vida após deixar a casa do BBB 21 como vencedora do reality show, a mais nova queridinha do Brasil, Juliette Freire, ainda conseguiu reservar um tempinho para retomar as aulas de alfabetização e caligrafia com a mãe, Dona Fátima.

A advogada paraibana publicou no Stories de seu Instagram o momento em que sua mãe treinava caligrafia em um caderno comprado para esse fim (Reprodução Instagram)

A advogada paraibana usou os Stories do Instagram para mostrar as pequenas evoluções que a sua aplicada "aluna" vem fazendo. Dona Fátima está treinando caligrafia em um caderno destinado especialmente para esse fim. Com a música "O Caderno", composta por Toquinho, de fundo musical a maquiadora compartilhou os esforços da mãe.

Durante o confinamento, Juliette explicou aos colegas de reality que foi ela quem ajudou Dona Fátima a ler e escrever. A história comoveu o público que a acompanhou no BBB 21.