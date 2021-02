Juliette e Gilberto conversam sobre o jogo e formam aliança na casa

Após receber conselhos do brother Lucas Penteado no quarto do Cordel, Juliette conversou com Gilberto na academia da casa do BBB 21. Os dois relembraram a primeira semana do programa e a sister disse que não ficou amiga de Gilberto no início porque achava que as pessoas iam atacar as "bandeiras" dos dois.

"Vi que você estava nessa e que estava sendo manipulado, claramente", disse Juliette, reforçando sem citar nomes que uma sister estava fazendo todos acreditarem nela. Gilberto admitiu: "Eu estava, muito". A paraibana completou: "Estava. Você começou a fazer a mesma coisa que eles."

A sister chorou ao relembrar os desentendimentos que teve na casa e também falou sobre como os brothers fizeram pouco dela. "Brincaram o tempo todo e fiquei sozinha para não chorar e ser a vítima. Tem noção do peso? Tenho que administrar os meus problemas, a emoção de estar aqui e o jogo do povo. Eu fiquei louca. Não deixa isso acontecer com você", aconselhou a sister.

Meu Deus ela tava vendo tudo e entendendo tudo, e é isso o q o bullying faz, a pessoa sabe que tá certa, mas ela não sabe se defender e não sabe passar o que tá vendo e sentindo. Quem passou por Bullying sabe o q é isso. #BBB21 Gil e Juliette ❤️❤️❤️ sacando o jogo pic.twitter.com/IPwnTMY4XB — Joziane Carvalho (@JozianeCarvalh5) February 5, 2021

Esse vídeo de Juliette desabafando pro Gilberto cortou meu coração #BBB #BBB21 pic.twitter.com/TRiHoJUk4Q — MSC Sheperd (@MSCPotter) February 5, 2021

Gilberto explicou que já está bem ligado nas movimentações da casa e reclamou de Karol Conká. "Comigo minha filha, sou bicha barraqueira. Comigo não".

O doutorando em Economia também revelou em que momento começou a prestar mais atenção na postura da cantora. "Ela ficou repetindo várias vezes que eu era um jogador grande, para as pessoas se ligarem. Não sou besta. Estava enxergando, mas não queria enxergar."