Juju Salimeni afirma que a separação com o ex-marido foi a coisa mais difícil já enfrentou na vida

"Foi até hoje a coisa mais difícil que enfrentei em toda a minha vida. A gente se prende a situações que não nos fazem mais felizes por medo do desconhecido. O ser humano prefere sofrer com o que já conhece do que abrir mão do que machuca", contou a musa fitness.

Juju e o empresário Felipe Franco estiveram juntos durante 14 anos, os dois ficaram bastante conhecidos no meio esportivo, por exibirem seus corpos sarados. O casal se separou em 2019 e, em entrevista concedida em março deste ano, a modelo revelou que a separação se deu por uma sucessão de erros de ambas as partes. Segundo ela, foi "um relacionacionamento que começou na adolescência e não teve maturidade para se sustentar na vida adulta."

Atualmente, Salimeni está namorando o empresário Helisson Dias. Os dois já terminaram o relacionamento e reataram após um mês do anúncio da separação.