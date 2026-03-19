Juca de Oliveira é internado na UTI cardíaca em São Paulo e estado de saúde é 'delicado'

O ator Juca de Oliveira está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital sírio-libanês em São Paulo desde a última sexta-feira,13. A informação foi confirmada por meio de uma nota à imprensa divulgada pela assessoria do artista.

De acordo com o comunicado, o ator, que completou 91 anos nesta semana, enfrenta um estado de saúde delicado, em decorrência de um quadro de pneumonia associado a complicações cardíacas.

Ainda segundo a nota oficial, o veterano ator está sob cuidados intensivos e sendo acompanhado por equipe médica especializada. Não foram divulgados detalhes adicionais sobre a evolução do quadro clínico até o momento.

A internação ocorreu poucos dias antes do aniversário do artista, celebrado na segunda-feira, 16.

Trajetória marcada por grandes personagens

Com uma carreira consolidada no teatro, na televisão e na dramaturgia, Juca de Oliveira é um dos nomes mais respeitados das artes cênicas no Brasil.

Na TV, deu vida a personagens marcantes, como o misterioso João Gibão em Saramandaia, o cientista Albieri em O Clone e o vilão Santiago em Avenida Brasil.

Sua trajetória também inclui passagens importantes pelo teatro, onde atuou em montagens clássicas e desenvolveu trabalhos como autor e diretor, além de integrar a Academia Paulista de Letras.

Carreira que atravessa gerações

Nascido em São Roque, no interior de São Paulo, o artista iniciou sua formação em Direito antes de migrar para a atuação, área na qual construiu uma carreira sólida ao longo de décadas.

Com passagens por companhias históricas e pela televisão brasileira, Juca se destacou por interpretar personagens densos e complexos, tornando-se referência na dramaturgia nacional.

Sem previsão de alta

Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre previsão de alta ou novos boletins médicos. A família e a equipe do ator ainda não se manifestaram publicamente além da nota oficial.