Juca Chaves, mestre do humor na música brasileira, morre aos 84 anos

Juca Chaves, compositor e humorista, conhecida por suas sátiras e críticas por meio da arte, faleceu na noite deste sábado, em Salvador. Aos 84 anos de idade, o artista morreu no Hospital São Rafael, na capital do Estado da Bahia. Não foi divulgado ainda a causa do falecimento.

Nascido no Rio de Janeiro, Juca Chaves era músico, humorista e crítico. Há década trocou as terras fluminenses para residir em Salvador. Ele morava no bairro Itapoã coma família. Segundo amigos, o corpo do artista será cremado ás 16h deste domingo, no Cemitério Bosque da Paz.

Juca Chaves é autor de canções como “A cúmplice”, “Menina”, “Que saudade” e “Presidente Bossa Nova”. Na Ditadura Militar vigente no Brasil entre 1964 e 1985 do perseguido. Exilado, viveu seis anos fora do país.