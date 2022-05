José Augusto apresenta todo seu romantismo em show em Belém, neste sábado (14)

O romantismo de José Augusto vai ecoar na noite paraense deste sábado, dia 14. O ícone do brega romântico se apresenta na Assembleia Paraense, em evento que terá ainda show de Brenda Moraes. Com produção da Bis Entretenimento, o evento tem ingressos disponíveis on-line no site ticketou.com, e físicos nas lojas de classificados de O Liberal nos shoppings Boulevard e Pátio Belém.

Com público paraense cativo, José Augusto fala que a conexão com os fãs do estado vem principalmente da música, mas tem ainda outra ligação. “Vem desde a minha casa, desde a minha infância; o meu pai era paraense, nasceu em Belém. Ele me contava histórias maravilhosas sobre o Pará. Cada vez que eu vou a Belém é como se eu tivesse revisitando tudo aquilo que ele me contava quando eu era menino”, descreve José, que fala sobre a animação para rever este público.

“O público de Belém costuma pedir canções mais antigas, pedir canções mais novas. Eles acompanham muito bem a minha carreira já há bastante tempo, e esse show resume tudo isso. Resume o que eles sempre pedem as canções que eles mais cantam. Eu tenho certeza que vai agradar muito”, adianta.

José Augusto traz a Belém a turnê “Um Brinde ao Amor”, que carrega o título de seu single mais recente, parceria com Fábio Jr. No repertório, além de sucessos consagrados, uma nova versão de “Separação”, música do compositor com seu maior parceiro, Paulo Sérgio Valle. A canção estourou na voz de Simone nos anos 90, do cantor Péricles, e recentemente com o grupo Menos é Mais.

“‘Um brinde ao amor’ significa muito pra mim, porque eu falo de amor há 49 anos, ano que vem eu faço 50 anos de carreira, e ‘Um brinde ao amor’ é exatamente o resumo de tudo isso. De tudo que eu falei, de tudo que eu compus, de tudo que eu cantei durante este tempo. É um uma uma canção importante e um show importante da minha carreira”, descreve o artista.

O setlist segue com grandes hits do músico, entre eles: “Sábado”, “Fantasia”, “Aguenta Coração”, “Fui eu” e “Chuvas de verão”. Outros sucessos da carreira também não foram esquecidos na nova tour. José Augusto pinçou mais três deles – “Por eu ter me machucado/A noite mais linda/De igual pra igual” –, transformando-os num medley.

“São músicas muito importantes e marcantes na minha carreira, todas elas temas de novelas e foram fundamentais na solidificação da minha carreira”, situa.

José Augusto e Brenda Moraes

Sábado, dia 14/5

Setores disponíveis: mesa prata e pista

