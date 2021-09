Joe Bennet é desligado da Marvel após críticas de roteirista

O ilustrador paraense Benedito José Nascimento, mais conhecido como Joe Bennett, não faz mais parte do quadro de artistas da Marvel Comics. A empresa anunciou, ao portal estrangeiro Newserama, que Bennet não participará de "nenhum projeto futuro". A decisão da Marvel foi anunciada após as críticas públicas do roteirista Al Ewing. Joe Bennett não comentou o desligamento da empresa.

Procurado, Bennett compartilhou novamente a mesma nota que havia divulgado há uma semana sobre o caso. Ele disse ter recebido com surpresa as postagens de Al Ewing na internet criticando a arte criada em 2017, antes da campanha presidencial, em que representava a crítica política de Bennett na época.

A arte retratava o Dragão da Independência atacando políticos como os ex-presidentes Lula e Dilma desenhados como ratos, Michel Temer como um vampiro, e outros. No ano seguinte, Bennet utilizou a arte para declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Essa arte voltou a circular recentemente e Al Ewing informou ao público que não mais aceitaria trabalhar com Joe Bennet, após o término de "Imortal Hulk", publicação que os dois trabalhavam juntos. O quadrinista revelou ter tratado o caso internamente na Marvel e se desculpou por não ter repudiado publicamente as ações de Bennett até recentemente. Sobre a decisão de Ewing, Bennet diz que respeita e se orgulha do trabalho produzido com o colega.

"Infelizmente, fui pego de surpresa pelas recentes declarações do Al, a quem sempre respeitei e com quem desenvolvi um trabalho incrível nos últimos 4 anos, do qual eu me orgulho muito. Fizemos algo para ficar na história dos quadrinhos e a nossa relação sempre foi de muito profissionalismo e tranquilidade. O resultado disso pode ser visto nas páginas do Imortal Hulk", declara.

Leia a nota do ilustrador Joe Bennet sobre o caso na íntegra:

"Bem, quinta passada, o Al Ewing fez uma postagem falando sobre uma arte que eu criei em 2017, antes da campanha presidencial, que representava a minha crítica política à época. A arte retratava o Dragão da Independência expulsando políticos que estavam sendo denunciados ou processados ou condenados por corrupção. E foi por esse motivo que os retratei como ratos. No ano seguinte, eu repostei essa charge declarando um determinado posicionamento político o qual não compartilho mais. Porém, agora, em 2021, o Al fez um post dando uma interpretação diversa a essa arte e taxando-a como anti-semita. Coisa que jamais foi minha intenção, pois eu não imaginava que a forma como os políticos estavam sendo retratados poderia, em outra cultura, ter essa interpretação.

Por fim, quanto ao meu posicionamento político, desde 2019 eu não faço nenhum post sobre política nas minhas redes sociais. O motivo disso é que estou decepcionado com tudo que vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos e esse é um assunto que eu, particularmente, não tenho mais o menor interesse.

No mais, eu prefiro não comentar mais nada sobre o ocorrido."