Jesuíta Barbosa e namorado terminam após polêmica de agressão

Jesuita Barbosa e Cícero Ibeiro não estão mais juntos como um casal. O ator decidiu terminar o relacionamento de pouco mais de um ano logo após ter feito um post polêmico em que dizia ter sido agredido pelo então namorado. Ele apagou a postagem e negou agressão, mas resolveu dar um basta no relacionamento.

Os dois, no entanto, seguem mantendo contato por conta do cãozinho que adotaram no início do ano, quando foram morar juntos em São Paulo. Eles mantêm a guarda compartilhada do animal. O término, porém, pode ser reversível, segundo uma fonte próxima ao ator, já que eles vivem se reencontrando por causa do “filho”. Jesuita, porém, quer ficar longe dos holofotes até a poeira baixar.

Relembre o caso

No dia 17 de julho, Jesuita deixou os fãs assustados ao fazer um post nos stories do Instagram afirmando ter sido vítima de agressão por parte do namorado. Ele começou o texto com as iniciais de Cícero Ibeiro. “C.I. Me usou, me gravou inutilidades, me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner (parceiro em livre tradução)”, disse o texto, que foi deletado alguns minutos depois.

Dos dias depois, o ator se pronunciou sobre o post polêmico e negou a agressão. "Esclareço que num impulso inconsequente, movido por um momento de estresse emocional, cometi a infeliz ação de dividir um post (e apagar em seguida) que não se sustenta", afirmou Jesuíta em entrevista à jornalista Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

