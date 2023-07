Jazz e ritmos amazônicos: Minni Paulo realiza segundo show da turnê no Teatro Gasômetro em Belém

A próxima quinta-feira (13) vai ser animada com muito jazz e ritmos amazônicos com a apresentação do show de Minni Paulo e “Equilibrium”, por volta das 18h30, no Teatro Estação Gasômetro, no bairro de São Brás, em Belém. Os ingressos estarão sendo vendidos na bilheteria, que abrirá às 14h no dia do evento, a R$ 50 - ganhando de brinde um CD ou DVD. Mas, o espaço também distribuirá gratuidade àqueles que têm direito no mesmo horário.

O instrumentista e jazzista Minni Paulo afirmou que o show é o segundo da turnê que ocorre todos os anos pelos teatros da capital paraense. O primeiro foi realizado no Teatro Waldemar Henrique, e agora, chegou a vez do Gasômetro se tornar palco da música instrumental autoral.

“É o mesmo show que estamos fazendo [em todas as apresentações] com músicas novas. Estamos com a expectativa de sempre, é música autoral que a gente gosta”, reiterou o Minni Paulo.

A apresentação ocorre nas vésperas do instrumentista completar 50 anos de carreira. O “segredo” para continuar entre as referências do Estado? Minni Paulo declara “desconhecer”, mas afirma que sempre aproveitou cada fase da trajetória de forma natural e única.

“Estou tocando com um músico de 17 anos, outro tem 25, é uma diferença de idade grande, eu consigo porque a música tem alma, mas não corpo. Acho que é coisa de alma mesmo que faz a gente se aproximar e tocar”, acrescentou.

Responsável por ser uma das referências quando se fala em instrumental autoral no Pará, Minni Paulo diz que o gênero “veio” pela paixão entre os batuques da Amazônia e o jazz.

“Quando eu era moleque ia onde tinha música regional e isso me fez despertar. O que define a música é a melodia; o batuque e harmonia podem ser criados. Minha característica é conseguir fazer música amazônica não pelo óbvio, a minha melodia é assim”, declarou o compositor.

Novos shows

Estão previstas na agenda do músico cerca de mais cinco apresentações espalhadas por teatros de Belém. Dentre eles, está o berço dos artistas paraenses:o Theatro da Paz, onde Minni Paulo sonha em gravar um DVD para fechar a turnê em grande estilo.

O jazzista quer reunir o público que acompanhou todos os shows para o registro. “Essa é a minha vontade”, declarou.

Serviço

Projeto Fim de Tarde apresenta o show de Minnipaulo e “Equilibrium”

Dia: 13 de julho;

Local: Teatro Estação Gasômetro, na Av. Gov Magalhães Barata, 830, no bairro de São Brás, em Belém;

Ingresso: R$ 50.