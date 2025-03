IV Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia começa nesta sexta (21) em Belém; veja a programação

Belém recebe, a partir desta sexta-feira (21), o IV Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia, evento que movimenta a cena cultural da cidade com mais de 200 apresentações e diversas atividades. A programação se inicia na Escola de Ballet Jackeline Mende e segue até sábado (22), no Theatro Margarida Schivasappa, reunindo artistas nacionais e internacionais.

O primeiro dia do evento será marcado pelas oficinas de Masterclass de Jazz Contemporâneo, com Gysllene Araújo, às 18h, e de Dança Comercial, ministrada por Fiákra, às 20h. O artista brasiliense, cantor, compositor, coreógrafo e produtor musical, é reconhecido por sua versão da música "Homem com H", de Antônio Barros, além de sua atuação como editor audiovisual para grandes nomes da música brasileira, como Pabllo Vittar, Gaby Amarantos e Banda Uó.

No sábado, as apresentações terão início às 8h30 com os grupos de dança baby, pré-infantil e infantil. A segunda sessão ocorre a partir das 15h30 e segue até às 21h, contemplando as categorias Juvenil, Adulto, Master e Melhor Idade. Entre os destaques do dia, Fiákra volta a se apresentar às 18h com um showcase especial.

Com um total de 235 coreografias confirmadas, o encontro oferece uma ampla diversidade de estilos, incluindo balé clássico de repertório, jazz, dança contemporânea, danças populares, estilo livre, sapateado e danças urbanas. Além disso, projetos sociais também ganham espaço, como a Usina da Paz da Cabanagem e o Le Chausson D'or, de Mosqueiro.

Sobre o evento

IV Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia. (Divulgação/Gaav)

O IV Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia é um evento que reforça a importância da arte como ferramenta de integração, celebração e transformação social. Com a presença de artistas nacionais e internacionais, a iniciativa busca fortalecer a cena cultural local e inserir a dança amazônica no circuito internacional.

"A dança, reconhecida como uma poderosa forma de expressão artística e cultural, transcende fronteiras geográficas e promove a inclusão e o diálogo intercultural. No contexto amazônico, onde a pluralidade cultural é uma marca registrada, o evento surge como uma plataforma essencial para o intercâmbio artístico e a valorização das expressões locais e globais", destaca Igor Marques, coordenador do encontro.

O impacto do evento também se estende à economia e ao turismo local, atraindo profissionais e espectadores de diversas regiões, fortalecendo o potencial turístico de Belém e da cultura amazônica.

A realização do evento conta com o apoio de importantes instituições, como a Seção Belém do Conselho Internacional da Dança (CID/UNESCO), o Colegiado de Dança do Pará e a Fundação Cultural do Pará (FCP), além do Governo do Estado do Pará.

Para além da arte, a solidariedade também se faz presente. Os alimentos arrecadados com a venda da meia-entrada serão destinados a projetos sociais como a Casa da Baiana, em Benevides, o Projeto Social Amigos da Gildoca e o Natal Solidário.

Serviço

IV Encontro Pan-Americano de Dança da Amazônia

Classificação livre



21 de março (Escola de Ballet Jackeline Mendes)

Travessa Lomas Valentinas, Pedreira

18h - Masterclass de Jazz contemporâneo, com Gysllene Araújo.

20h - Masterclass de Dança Comercial, com Fiákra.

R$ 70,00 cada masterclass

Inscrições: dancadigital.com



22 de março (Teatro Margarida Schivasappa)

Av. Gentil Bittencourt, Nazaré

9h – Prix d’Amazonie (mostra competitiva) / Mostra dos convidados

15h – Prix d’Amazonie (mostra competitiva) / Mostra dos convidados

18h – Showcase com Fiákra

Ingressos na bilheteria do teatro no dia do evento

R$ 80,00 inteira / R$ 40,00 (meia)

R$ 60,00 (com 2kg de alimento não perecível)