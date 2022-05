Integrante cego do Black Eyed Peas vira assunto na internet após descoberta de usuários

O Black Eyed Peas foi parar entre os Trending Topics do Twitter nesta quarta-feira, 11, mas não por conta das músicas dos grupo sucesso dos anos 2010. O que chamou a atenção de usuários da rede foi que uma menina descobriu que um dos intregrantes da banda é cego - o que, pelo visto, muita gente também não sabia. O assunto logo tomou conta da rede social.

Allan Pineda Lindo, 47, conhecido como Apl.de.ap, nasceu nas Filipinas. Membro do grupo The Black Eyed Peas, o cantor foi diagnosticado com nistagmo, doença que causa oscilações repetidas e involuntárias em um ou ambos os olhos. Os portadores da doença acabam tendo apenas de 10% a 20% da visão, em sua maioria, segundo informação da Glamour.

Além do nistagmo, Apl também tem miopia, o que faz com que ele seja reconhecido oficialmente nos Estados Unidos como cego. “Duvidei de mim por muito tempo, mas agora estou confortável em não usar totalmente minha visão”, disse ele em entrevista à People, há alguns anos.

Em 2012, o artista decidiu passar por uma cirurgia para corrigir parte do problema. Ele fez um implante de uma lente artificial em casa um dos olhos, e agora enxerga mais detalhes. “Não foi tão assustador quanto eu pensava. Senti um pouco de pressão nos olhos. Foi fácil, simples. É definitivamente um grande sucesso”, disse Apl à ABC News à época.