Instituto Cultural Vale abre inscrições de edital de R$ 1,6 milhão para quatro estados

Produtores culturais de quatro estados, incluindo o Pará, terão a oportunidade de inscrever projetos para o “Edital Apoia”, do Instituto Cultural Vale, que lançou ao lado de seus museus e centros culturais.

O edital destinará um total de R$ 1,6 milhão exclusivamente a projetos de profissionais de cultura de Espírito Santo, Minas Gerais, Maranhão e Pará. As inscrições poderão ser feitas até 24 de setembro no site dos espaços culturais, de acordo com o estado de origem dos proponentes.

Cada um dos espaços destinará R$ 400 mil aos projetos dos estados em que estão inseridos. O Edital Apoia é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O regulamento do edital está disponível na página da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás.

O Edital Apoia reconhecerá o trabalho de grupos, agentes, fazedores da cultura popular e comunitária brasileira nos quatro estados. As 40 ações selecionadas receberão premiação de R$ 10 mil cada. O processo de seleção será feito por um comitê técnico composto pela equipe do Instituto Cultural Vale e por consultores externos locais e nacionais.

Os projetos selecionados podem ter ainda a opção de se apresentarem ou realizarem suas exposições nos espaços culturais. A decisão ficará a critério do proponente e do interesse do espaço de seu estado e, vale ressaltar, não é atrelada ao recebimento do prêmio.

"Este edital surge em momento crítico do setor cultural, visando valorizar, de forma democrática, o saber-fazer de mestres e grupos de cultura popular. O apoio e o fomento da cultura regional são pilares da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás e este edital corrobora o nosso compromisso com a Cultura Paraense”, explica o gestor da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, Fernando Guerra.

Segundo Flavia Constant, Gerente Executiva de Investimentos Social e Cultura da Vale, através do Edital Apoia, o Instituto Cultural Vale e seus museus e centros culturais reverenciam os profissionais do setor criativo e seu trabalho inspirador. “É motivo de imenso orgulho celebrar os projetos dos profissionais de cultura das regiões onde nossos espaços estão inseridos. A cultura faz de nós quem somos e atua como guia de nosso desenvolvimento enquanto sociedade”, diz.