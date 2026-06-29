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Influenciadora trans revela que desenvolveu 'futebolfobia' e explica motivo

Suellen Carey afirma que passou a evitar estádios, bares e outros ambientes ligados ao futebol

Hannah Franco
fonte

Influenciadora trans revela que desenvolveu 'futebolfobia' e explica motivo (Reprodução/Instagram)

A influenciadora Suellen Carey, de 38 anos, revelou que está tratando na terapia o que define como "futebolfobia", termo que utiliza para descrever um receio relacionado ao universo do futebol. O assunto foi compartilhado por ela nas redes sociais, onde explicou como esse sentimento surgiu e de que forma tem lidado com a situação.

Segundo Suellen, ela nunca deixou de gostar do esporte e acompanha partidas desde a adolescência. No entanto, ao longo dos anos, passou a evitar determinados ambientes ligados ao futebol.

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Suellen Carey é uma mulher trans e refugiada que nasceu no Brasil, mas vive na cidade de Londres

Em publicação nas redes sociais, a influenciadora contou que passou a associar esses espaços a episódios de preconceito, julgamentos e exclusão.

"Eu sempre gostei de futebol, mas nunca me sentia confortável nos ambientes onde ele era consumido. Muitas das lembranças que tenho desses espaços estão ligadas ao medo de ser julgada ou ridicularizada", escreveu.

A influenciadora afirma que, durante muito tempo, deixou de frequentar bares, estádios e outros locais onde os jogos eram transmitidos por não se sentir segura.

"Eu cresci vendo o futebol ser tratado como um território muito masculino, onde qualquer comportamento considerado diferente podia virar motivo de piada ou constrangimento. Então comecei a me privar desses lugares. Gostava do futebol, mas não me sentia segura nos ambientes que cercavam o esporte", afirmou.

Atualmente, Suellen diz que trabalha essa questão durante as sessões de terapia. Ela conta que competições como a Copa do Mundo despertam sentimentos contraditórios.

"Eu continuo gostando de futebol e tenho vontade de acompanhar os jogos, mas ainda sinto medo de frequentar alguns desses ambientes. Estou fazendo terapia e espero conseguir me curar dessa futebolfobia", relatou.

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