Influenciadora Maria Lina mostra antes e depois do bumbum com treino e ganho de peso

Maria Lina Degan mostrou o antes e depois do bumbum após treino e ganho de peso em uma rede social. Ela publicou fotos na noite de terça-feira (17) para mostrar a diferença do corpo. Na primeira, ela aparece com 44 quilos, sem fazer exercícios, já na segunda foto, com 51 quilos e fazendo musculação.

A influenciadora digital contou que conseguiu o corpo atual através de treinos feitos em casa. "O exercício físico vai muito além de corpo, lógico, você fica mais feliz, mais disposta, menos preguiçosa e menos estressada, e dorme melhor. Quem entra, não sai mais. Fora que somente o exercício tonifica massa muscular", escreveu.

Maria Lina mostrou o antes e depois do bumbum com o treinamento. (Reprodução / Instagram)

Em 2021, Maria Lina esteve noiva e grávida do humorista e influenciador Whinderson Nunes, dando à luz ao pequeno João Miguel, de apenas 22 semanas. Mas, o bebê não resistiu e morreu algumas horas após o nascimento. O casal anunciou a separação dois meses depois.