Influencer diz que prefere qualquer lugar a Belém e paraenses reagem: 'quem és tu na fila do pão?'

A digital influencer Julia Machado conseguiu deixar muitos paraenses no veneno esta semana, ao comentar, em stories publicado no seu perfil do Instagram, que de todos os lugares por onde já passou Belém foi o que menos a agradou.

A moça, de passagem por Belém, aproveitou para responder curiosidades de seus seguidores na Caixa de Perguntas do Instagram e, quando questionada se havia gostado da cidade respondeu: "Como trabalho eu prefiro o resto do Brasil todo antes de Belém. Tipo, foi a que menos me agradou e de todos os lugares que eu já visitei. De todos os lugares, porque eu já fui para muitos lugares, entendeu? Realmente é muito crítico aqui"

O "sincericídio" da morena desencadeou uma avalanche de comentários em seu perfil, que ela acabou removendo por conta das reações indignadas do público paraense. Entre os que ainda é possível ler no perfil Babados do Storie, há tanto os que concordam com a postura da moça, os que defendem que ela apenas falou o que pensava e que, não estaria tão longe da realidade, e o que discordam completamente do que foi dito e consideram a atitude de Julia ofensiva.

"Se em 8 meses já desdenha do lugar onde nasceu e cresceu não é de se esperar que troque o sotaque também", disparou uma internauta, dando a entender que Julia seria paraense, apesar de morar fora do Estado. "Mas ninguém te quer aqui, até pq chove muito a tua sobrancelha não ia resistir", ironizou outra usuária. "Nem pra cair uma manga na cabeça dela", despachou uma seguidora do perfil.

Houve quem contemporizasse: "Ela disse algumas verdades: morar em Belém é caro comparado a outras capitais, tem trânsito desorganizado, sim, e muitas ruas são sujas também. Mas também não é a pior capital do Brasil. Kkkkl ela aloprou. E ngm barra nossa gastronomia", disse uma terceira. "Mas, gente, agora a menina é obrigada a mentir que amou Belém só para não ser cancelada? É um direito dela não gostar. Acordem!", defendeu um.