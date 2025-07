Imagine Dragons anuncia show extra em São Paulo; veja data e como comprar

O Imagine Dragons anunciou nesta segunda-feira, 14, mais uma apresentação da sua turnê mundial Loom no Brasil. A banda liderada por Dan Reynolds fará um show extra no MorumBis, em São Paulo, no dia 1º de novembro, um dia depois do show já anunciado no mesmo estádio, em 31 de outubro. Os shows começam às 21h, com abertura dos portões às 16h.

Os ingressos do show extra do Imagine Dragons em São Paulo para o público geral já estarão disponíveis a partir de quinta-feira, 17, em ticketmaster.com.br . Haverá também pré-venda para clientes Santander Select e Private Banking na terça-feira, 15, e pré-venda para demais clientes Santander na quarta-feira, 16.

A vendas começam ao meio-dia pelo site e a partir das 13h nas bilheteria oficial do estádio, sem taxa de serviço. Será permitido comprar até oito ingressos por CPF, limitados a três meias-entradas. Os preços variam de R$ 245 (meia arquibancada) a R$ 1.800 (inteira PIT).

Antes dos dois shows já anunciados em São Paulo, o Imagine Dragons passa por Belo Horizonte (Estádio Mineirão), em 26 de outubro, e Brasília (Arena BRB Mané Garrincha), em 29 de outubro. A última passagem da banda pelo Brasil foi em 2024, no Rock in Rio.