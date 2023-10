I Seminário de Crítica Cinematográfica na Amazônia Paraense acontece em Belém

Belém recebe o "I Seminário de Crítica Cinematográfica na Amazônia Paraense", nos dias 17, 18 e 19 de outubro, na Casa das Artes, localizada na Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, nº 236 - ao lado da Basílica Santuário de Nazaré. O evento tem entrada franca, para os amantes e especialistas da área e o público geral. A realização é da Associação de Críticos de Cinema (ACCPA) e a Casa das Artes. As inscrições estão bertas.

Visando debater e estimular reflexões sobre a importância da crítica cinematográfica, o evento apresenta sua primeira edição, conta Marco Antônio Moreira, presidente da ACCPA, crítico de cinema e administrador. "A ideia do seminário, é discutir a importância da crítica cinematográfica. Eu acho que temos uma bela história aqui em Belém, aqui no estado, no Brasil e no mundo de críticas de cinemas importantes, que de algum modo ajudaram a construir uma cultura cinematográfica", disse.

O evento, reforça o presidente, é para todos os públicos e prestigiadores da arte, no sentido mais amplo. Marco acredita ser necessário ler críticas e refletir sobre os modos de se fazê-la e convida o público a se inscrever. "Temos vagas para inscrições grátis e vai ser emitido um certificado de participação do seminário de 15 horas para quem precisar atividades complementares. Fica aqui o convite, espero que todos possam ter tempo, disposição e interesse para falar sobre. No final das contas, o nosso foco é o cinema", concluiu.

O evento contará com a presença do crítico Pedro Veriano e da crítica cinematográfica, Luzia Miranda Alves, uma das primeiras críticas mulheres do Brasil. "É muita coisa para estudar, particularmente da crítica cinematográfica paraense. Além disso, tem a participação do doutor Pedro Veriano, crítico desde os anos cinquenta. Tem a Luzia Miranda Alves, que desde os anos setenta, escreve sobre cinema", sugeriu.

"Uma das primeiras mulheres críticas de cinema do Brasil, a ter uma coluna diária, mais de quarenta anos escrevendo uma coluna, enfim, tem muitas riquezas no seminário e eu espero que o público possa ter tempo e disposição para esse debate", concluiu.

Na programação será abordada em uma das mesas a importância da crítica de cinema, diz Marco Antonio que também ressalta que: "falar sobre críticas cinematográficas é falar sobre o cinema. Então acho que é importante a gente pensar nisso de repente, né? Compartilhar ideias a partir dessa premissa. E as discussões que vão nortear parte disso. Temos alguns temas específicos, por exemplo, no incentivo à cinefilia, a questão da história da crítica cinematográfica, isso tudo vai ser abordado nas mesas redondas que nós vamos conversar lá", contou mais sobre a programação.

O evento I Seminário de Crítica Cinematográfica na Amazônia Paraense é gratuito, a inscrição pode ser feita por meio do formulário. Serão disponibilizadas 100 vagas, 50 no módulo presencial e 50 no módulo online, para quem não está em Belém ou só poder´pa participar de modo remoto.

Serviço

Evento: I Seminário de Crítica Cinematográfica na Amazônia Paraense

Data: 17, 18 e 19 de outubro

Horário: a partir das 18h

Local: na Casa das Artes, localizada na Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, nº 236 - ao lado da Basílica Santuário de Nazaré. O evento tem entrada franca,

Link para a inscrição aqui.