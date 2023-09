Humorista Nilton Show faz show beneficente neste sábado, 23, em Capitão Poço

O humorista Nilton Show, influenciador parceiro do Grupo Liberal que dá vida aos personagens Dandara Tunner e Malaco Pregador, se apresenta pela primeira vez na noite deste sábado (23) em um show beneficente com convidados especiais, no município de Capitão Poço, nordeste do Pará. A entrada será 1kg de alimento não perecível, que serão destinados para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. O evento ocorrerá a partir das 20h, na quadra de esportes da Escola Estadual Padre Vitaliano Maria Vari.

Aos quatro anos, o humorista paraense deu os primeiros passos de sua carreira artística, imitando o cantor Beto Barbosa, em um programa de “caça-talentos” da década de 90, na extinta TV Cidade. Ainda na infância, participou de grupos teatrais na escola. Em sua casa, apresentava entre os familiares uma versão do personagem "Seu Boneco", da Escolinha do Professor Raimundo (TV Liberal/TV Globo). Aos 26 anos, o reconhecimento surgiu após dar vida ao "Malaco Pregador", personagem criado para pregar o evangelho com linguagem popular das periferias, tendo milhares de visualizações no Youtube.

Já a personagem que virou sucesso nas redes sociais, Dandara Tunner, de acordo com artita, “sempre existiu”."Desde criança eu já fazia essa personagem, mas não fazia ideia que ela pudesse conquistar as pessoas e me levar a lugares que eu jamais imaginava", revelou o humorista que se inspirou nas ciganas da novela brasileira "Explode Coração", da década de 90.

A arte transformou a vida do humorista, que já passou por diversas dificuldades e hoje vive uma nova fase, colhendo frutos dos personagens que caíram no gosto do público paraense. "Acredito muito em Deus. A fé me transformou. Quero mostrar, através das experiências que me levaram ao fundo do poço, que é possível vencer e dar um novo sentido à vida, e o melhor, fazendo humor. Meu trabalho incentiva e dá força às pessoas", disse Nilton Show.

Esse é o primeiro show de stand-up comedy de Nilton Show, que levará convidados especiais ao município de Capitão Poço, entre eles Jai Alves e Cametuba, famosos em postagens na internet. Além disso, o humorista vai mostrar as belezas e a cultura da cidade em seu programa apresentado no Grupo Liberal. "Já passei por Cametá, Salvaterra, Soure, Abaetetuba, Castanhal e Igarapé-Miri, fazendo presença vip em eventos. Agora, tenho a oportunidade de mostrar através do quadro "Frescando Pelo Pará" que eu apresento no programa Nilton Show, em OLiberal.Com, o que nós temos em nosso estado e falando de forma bem humorada para as pessoas", adiantou.

Serviço: Show beneficente de Nilton Show

Quando: sábado (23)

Hora: às 20h

Local: Escola Padre Vitaliano Maria Vari, em Capitão Poço, no nordeste do Pará

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Mais informações: @nilton.show