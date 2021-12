Homenageados são destaque na abertura da Feira Pan-Amazônica do Livro

Com bichos falantes e foco ecológico, Zeneida Lima lançou na noite desta quarta-feira (1º), a Coleção Caruani: “Macaco Ambientalista”, “Perigo na Floresta” e “Garça Empoada”. A homenageada da 24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes esteve no Encontro Literário ao lado de Bruno e Arthur Cecim, filhos do homenageado Vicente Cecim, já falecido.

O governador Helder Barbalho, o prefeito de Belém Edmilson Rodrigues e demais autoridades, estiveram na abertura oficial da feira, na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho.

Com os protocolos sanitários sendo exigidos, devido a covid-19, os 36 estandes proporcionam experiências literárias e artísticas ao público reduzida, porém intensa. “É importante entender o momento que estamos vivendo e necessidade de manter as exigências sanitárias. Voltamos ao presencial agora, mas ano que vem nós voltaremos a fazer uma grande feira”, disse o governador.

Zeneide Lima e Vicente Cecim, já falecido, são os homenageados da 24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. Os filhos do artista Bruno e Arthur estiveram representando o pai. (Márcio Nagano/O Liberal)

Para Zeneida Lima o momento de resgatar o início da sua vida como pajé nas suas obras literárias. Ela conta que em todo seu processo artístico o ecológico está presente. “Não sou contra o progresso, mas se cortar uma árvore, planta outra no lugar”, pede Zeneida.

A pajé, ambientalista, escritora e compositora, não escondia a alegria em receber pela primeira vez uma homenagem no Pará.

Para Bruno Cecim, que perdeu o pai em junho, lembrar do legado deixado por Vicente Cecim como artista é a sua missão. “Ainda é um momento muito difícil, porque é muito recente, mas é importante falar dele e lembrar tudo o que ele fez”, destacou.

Aproveitando a abertura oficial da feira, o governador Helder Barbalho anunciou os homenageados de 2022. O escritor Edyr Augusto Proença e a cantora Dona Onete irão ganhar destaques das suas obras no evento do próximo ano.