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'Guerreiras do K-Pop': Netflix prepara turnê internacional com as HUNTR/X

Guerreiras do K-Pop estreou em junho de 2025 na Netflix e se tornou um sucesso instantâneo.

Estadão Conteúdo
fonte

Guerreiras do K-Pop (Divulgação)

Após o sucesso da animação Guerreiras do K-Pop no streaming, no cinema e no Oscar, a Netflix prepara mais uma etapa para as HUNTR/X. Segundo a agência de notícias Bloomberg, a plataforma de streaming está planejando uma turnê internacional com os hits do filme.

Ainda segundo a reportagem, as negociações com produtores de eventos estão ocorrendo e devem incluir mais de 12 grandes cidades ao redor do mundo. A ideia é que os espetáculos ocorram em locais que comportem entre 10 mil e 20 mil pessoas.

Os detalhes do espetáculo, no entanto, ainda são incertos. A Netflix deseja que a turnê ocorra em 2027, antes do lançamento da sequência da animação - que já está sendo produzida pela Sony Pictures Animation.

Ainda não se sabe, no entanto, se as artistas Ejae, Audrey Nuna e Remi Ami - que deram voz às músicas do filme - participarão da turnê, ou se a Netflix utilizará intérpretes virtuais para os shows.

Guerreiras do K-Pop estreou em junho de 2025 na Netflix e se tornou um sucesso instantâneo. A história acompanha as Huntrix, trio de cantoras formado por Rumi, Mira e Zoey.

As estrelas da música coreana se alternam entre lotar estádios e, secretamente, caçar demônios para proteger os fãs e o mundo de ataques sobrenaturais.

Além de se tornar o filme mais visto da história da Netflix, a produção também conquistou o Oscar de Melhor Animação e Melhor Canção, com Golden.

Quando chega Guerreiras do K-Pop 2'?

Em entrevista concedida ao portal The Hollywood Reporter em fevereiro, a copresidente da Sony Pictures Animation, Kristine Belson, sugeriu que a espera será longa.

Segundo a executiva, a dupla criativa começará a trabalhar no projeto após o final da temporada de premiações cinematográficas de 2026. "Houve muita coisa para cuidar em relação à campanha de premiação", contou.

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