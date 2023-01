Grupo Parananim leva o carimbo raiz ao Espaço Cultural Apoena neste sábado em Belém

Para os amantes do carimbo, o Grupo Parananim, realizará show em Belém, no Espaço Cultural Apoena, neste sábado (7), a partir das 20h com participação especial do “DJ Azul”. O grupo é um dos exemplos da existência da cultura popular paraense em Ananindeua, que fez aniversário nesta semana.

Segundo o integrante do grupo, Alessandro Alves, todos estão muito ansiosos por essa apresentação com gostinho ainda de comemoração também pelo aniversário de Ananindeua, lugar de origem dos integrantes. “Acredito que vamos botar o público para dançar demais. Somos muito ecléticos em relação a musicalidade popular paraense. E a música paraense sempre faz o povo dançar. Então preparamos um repertório muito especial com xote, lundu, toada e claro, o nosso contagiante carimbo”, afirmou.

Alessandro reafirmou ainda que “o carimbós é um ritmo que só vem ganhando espaço na mídia. Isso fortalece demais o nosso segmento pois é um ritmo típico da nossa terra e que precisa ser valorizado. Precisa ser levado para além das fronteiras geográficas por tudo que significa culturalmente para nossa região. Muitos mestres e mestras de carimbó dedicam a sua vida a manter viva essa cultura que ainda não ganhou a representação adequada pelo poder público. Mas o carimbó é único e graças a Deus vemos ele ganhando mais espaço na mídia e isso para nós fazedores de cultura é de fundamental importância para as gerações futuras”, concluiu o músico.

Vale relembrar que o carimbo é um ritmo típico, envolvendo letras simples aplicadas, rítmica e vibrante, retratavam a vida de pescadores e escravos, e muitas vezes também falam o amor pela natureza. De origem indígena, o gênero musical tem seu nome graças ao instrumento que marca esse ritmo, um tambor também chamado carimbó, produzido a partir de madeira, vezes troncos de janelas, e pele de animais.

Agende-se

“Apresentação do Grupo Parananim”

Data: 07/01

Hora: 20h

Local: Espaço Cultural Apoena (Avenida Duque de Caxias, 450 – Marco)