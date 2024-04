Grupo In Bust apresenta "Aguar O Tempo" gratuitamente na Casa das Artes

As ancestralidades são o centro da narrativa do espetáculo "Aguar O Tempo" da Cia In Bust de Teatro com Bonecos, que será apresentado gratuitamente neste sábado (13), às 19h, na Casa das Artes, em Belém. A apresentação gratuita faz parte das celebrações pelo Dia Mundial do Teatro. "Aguar o Tempo" traz uma relação com as ancestralidades amazônidas, com as ancestralidades de cada ator em cena.

“O espetáculo surge da vontade de falar da ancestralidade de um tempo sobre uma memória antiga, quando não existia gente nessa região, e brinca com esse tempo que o rio ia em direção ao Pacífico, com essa ideia de ser tão antigo. A gente também se inspirou em muitas coisas que lemos relacionadas a essa história da região”, contou o ator Paulo Ricardo Nascimento.

No espetáculo todas as pessoas participantes do espetáculo se reúnem em roda para um encontro com as memórias que submergem e emergem entre o passado e o futuro e atravessam o território cada vez que forem vivenciadas. "Aguar o Tempo" é conduzido por quatro atores dentro da roda Adriana Cruz, Anibal Pacha, Cincinato Jr e Paulo Ricardo Nascimento, e Cris Costa, no entorno. O espetáculo é a criação em um território e tempo ficcional e poético, por meio de sons, objetos, máscaras e bonecos.

Cada ator traz depoimentos para narrar aos participantes sobre os seres que o habitam e caminham no passado e no futuro. O espetáculo é a última criação do grupo e promove uma atmosfera de encontro com as ancestralidades presentes, em cena, e toda a ancestralidade do grupo. "Onde é possível identificar, através das sequências de histórias e da forma como essas histórias estão sendo contadas. Como o boneco ou o objeto, às vezes, assume uma função dramatúrgica dentro da encenação. Então, ele é a criação de uma roda imaginária onde sequências de histórias vão sendo contadas", descreve a atriz Cristina Costa.

O grupo, que foi contemplado com o prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura pelo espetáculo, pesquisa a linguagem do teatro de animação em Belém desde 1996, tendo como sede de trabalho e pesquisa, o Casarão do Boneco.

Paulo Nascimento explica que o espetáculo não possui uma história linear, mas “uma confabulação poética do tempo”. O espetáculo feito em formato circular com o público em volta conta também com a participação dos espectadores. “O espetáculo tem uma dramaturgia construída, não modifica muita coisa neste sentido de um espetáculo para o outro, mas por ter o formato no jeito que é e como a gente propõe nunca vai ser igual. São várias histórias que acontecem, histórias contadas com a participação do público”, revela.

Serviço: "Aguar O Tempo"

Cia In Bust de Teatro com Bonecos

entrada franca

Data: sábado, 13 de abril

Horário: 19h

Local: Casa das Artes

Endereço: Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236, no bairro de Nazaré, em Belém