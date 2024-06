Grupo de Expressões Parafolclóricas Uirapuru comemora 40 anos com roda de carimbó

O Grupo de Expressões Parafolclóricas Uirapuru celebrou seus 40 anos de atuação na cena cultural paraense com uma roda de carimbó, neste sábado (01/06), no Parque dos Igarapés, no bairro do Coqueiro, em Belém, com início às 12h. Liderado pela professora e conselheira municipal e estadual de Culturas Populares, Claudia Peniche, a comemoração contou com diversas atrações, incluindo o Grupo Sabor Marajoara, Flor da Amazônia, Luciane Lobato, Jeff Moraes, Parananin, Tamborimbo, Regional Frutos do Pará, Iaçá Associação, Os Curupiras e Iaçá de Luta.

O grupo foi fundado em 1982 no Instituto de Educação Estadual do Pará (IEEP) durante aulas de Treinamento Desportivo coordenadas pela professora Cláudia Peniche. Ao longo de quatro décadas, o grupo tem sido um ponto de encontro para diversos artistas da cidade, como o cantor Jeff Moraes, a cantora Luciane (Carimbó da Maria) e o bailarino Oneno Moraes.

Além disso, o grupo conta com profissionais do cenário parafolclórico, incluindo dançarinos como Joicy Cristina, Adrianne Diniz, Monique Miranda, Fernanda Oliver, Jefferson Pires, Paulo, Antônio de Paula, Kleber, e músicos como o flautista Alessandro Alves, o banjista Nelson e o multi-instrumentista Pawer Martins.

Pawer Martins, que atua no Uirapuru há 17 anos, compartilhou a importância do grupo em sua carreira: “O grupo de expressões parafolclóricas Uirapuru foi o primeiro deste segmento da minha carreira de artista. Cheguei aos 15 anos e estou até os dias atuais. Tudo que aprendi de manifestação folclórica, rodas de carimbó e festivais nacionais e internacionais foi com o Uirapuru. Toda essa vivência facilitou para o meu processo como instrutor e professor de música no ensino de ritmos amazônicos como o carimbó, xote, bangue, samba de cacete e retumbão”.

O GEP Uirapuru é caracterizado pela inclusão de famílias em suas atividades, com muitos integrantes participando há mais de dez anos. Os filhos da professora Claudia Peniche, Lucas e Evelyn Peniche, desempenham papéis fundamentais no projeto, como percussionista e dançarina/produtora, respectivamente.

Atualmente, o grupo possui 22 integrantes, sendo 12 dançarinos e 9 músicos, e tem sua sede no Conjunto Pedro Teixeira, no bairro do Coqueiro. Seu repertório inclui manifestações culturais do Pará, como o carimbó, o retumbão, a marujada, o lundu e o xote. Claudia Peniche destacou a importância da roda de carimbó: “Um grupo que surgiu numa escola pública, passou muitos anos dentro do IEP e depois ganhou o mundo e o Brasil, participando de muitos eventos, festivais nacionais e internacionais. Essa roda nos dá uma alegria muito grande de poder reunir essa gama tão grande de artistas e participações de vários regionais e grupos de carimbó”.

Serviço:

Roda de Carimbó 40 anos do Grupo de Expressões Parafolclóricas Uirapuru

Horário: A partir das 12h;

Ingresso: R$ 12;

Local: Parque dos Igarapés.