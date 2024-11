Grupo de Cultura Regional Iaçá lança álbum 'Roda de Todos os Batuques' com evento aberto ao público

O Grupo de Cultura Regional Iaçá convida todos para o lançamento do seu novo álbum, intitulado "Roda de Todos os Batuques", que ocorrerá no dia 9 de novembro, a partir das 19h. O evento, que contará com uma roda de carimbó gratuita para a comunidade, será realizado na Passagem Marinho, na Senador Lemos, entre as ruas Mauriti e Barão do Triunfo, no bairro da Sacramenta.

Este lançamento não apenas celebra o carimbó, mas também representa uma continuação do legado dos álbuns anteriores do grupo. O álbum "Roda de Todos os Batuques" será disponibilizado nas plataformas digitais no mesmo dia, permitindo que o público aprecie as novas faixas e a riqueza da cultura amazônica.

Com produções inéditas, o “Roda de Todos os Batuques” também vai oportunizar o registro de trilhas que marcaram a história do grupo e de parceiros de longa data. O trabalho vai contar com 10 faixas, onde o público poderá perceber uma grande mistura sonora, com ritmos que buscam trazer o sentimento das rodas festeiras ao som dos tambores, das toadas, do lundu, xote e também dos terreiros e do carimbó.

VEJA MAIS

“O tambor é o elemento presente que conecta o carimbó e todos os outros ritmos. Este terceiro álbum não apenas vem celebrar o ritmo do carimbó, mas também convida o público a participar de uma viagem sonora diversa, ancestral e resistente”, comenta Déia Palheta, compositora do Iaçá.

O projeto do álbum foi viabilizado pela aprovação no Edital de Culturas Populares da SECULT/PA, Lei Paulo Gustavo, em 2023 e o evento de lançamento marca uma nova etapa nas atividades do grupo, que tem se dedicado à preservação e promoção da cultura popular ao longo de seus 27 anos de história.

O Grupo de Cultura Regional Iaçá

Criado com a filosofia de preservação da cultura amazônica, o Grupo de Cultura Regional Iaçá é uma entidade sem fins lucrativos, pioneiro Ponto de Cultura em Belém. Ao longo de 27 anos, tem realizado diversas práticas culturais, abrangendo projetos como as Rodas de Carimbó IAÇÁ, o JOIA (Jovens IAÇÁ, protagonistas do corpo coreográfico), Toque de IAÇÁ (músicos), Curumins IAÇÁ (corpo coreográfico infantil, com atividades lúdicas e artísticas), Flor da Idade (artes integradas de dança e música para idosos), NUCAP (Núcleo de Capacitação Popular), TEIA (teatro e contação popular), entre outras iniciativas no campo da arte-cultura-educação desde sua fundação em 1997. Com o advento do Programa Cultura Viva em 2006, o grupo estruturou um estúdio digital e formou multiplicadores para captação e execução de projetos socioculturais, firmando parcerias significativas e promovendo apresentações artísticas regionais.

O Ponto de Cultura impacta cerca de 200 famílias na grande Belém, e ao longo dos anos, conquistou diversos prêmios e comendas, como o Prêmio ARETÊ 2008, Prêmio SEIVA de Cultura Popular 2015, e o Troféu Imprensa Paraense 2017. Em 2020/2021, desenvolveu projetos aprovados em editais da SECULT/PA e FUMBEL, Lei Aldir Blanc, produzindo Rodas de Carimbó, oficinas culturais e documentários centrados no universo da cultura popular na periferia dos bairros da Pedreira, Sacramenta e arredores. Atualmente, desenvolve dois projetos aprovados também na SECULT/PA e FUMBEL, com recursos da Lei Paulo Gustavo, focados em oficinas comunitárias e gravação do álbum.