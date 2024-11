Mariza Black e Pagode das Meninas agitam o fim de semana na capital; confira a agenda

Nesta sexta-feira (8), a talentosa artista regional Mariza Black comandará a "Sexta Samba" no Boteco Santa Matta, a partir das 18h, ao lado de grandes vozes femininas que prometem animar a festa com o contagiante ritmo do samba. Reconhecida como a maior intérprete feminina de samba paraense, Mariza possui mais de duas décadas de carreira, marcada por sua voz potente e presença cativante, que encantam ao som da percussão e do cavaquinho nas composições do samba local e nacional.

Ao longo de sua trajetória, predominantemente dominada por homens, Mariza Black recebeu diversos reconhecimentos, como destaque no programa "Sons do Pará" da TV Liberal e o título de Mulher Destaque Ananin, concedido pela Câmara de Vereadores de Ananindeua. Em 2014, ela foi agraciada com um diploma e uma medalha por sua atuação como incentivadora das artes e da cultura na Amazônia.

Pagode das Meninas

No domingo (10), o samba será comandado pelo Pagode das Meninas, em uma celebração especial para comemorar o aniversário da cantora Juliana Franco, integrante do grupo. A festa começará às 15h no Boteco Santa Matta e promete ser uma grande tradição para os amantes de samba e pagode em Belém.

Formado em 2019 pela família Franco, o Pagode das Meninas é idealizado pelo músico e produtor José Franco, junto com sua esposa Patrícia e suas filhas Juliana e Iracema, que também são artistas. Juliana Franco se destaca no grupo, acumulando 12 prêmios como melhor intérprete em festivais pelo Brasil e se apresentando em locais renomados como Quintal do Pagodinho e Cacique de Ramos.

O grupo tem se destacado nos maiores eventos do Norte do Brasil e já abriu shows para artistas nacionais como Péricles e Thiaguinho. A formação atual inclui Patrícia Franco (cantora), Juliana Franco (cantora e violonista), Iracema Franco (percussionista e vocalista), Gabriel Franco (baixista), Amanda Soares (percussionista), Ruan Amador (cavaquinista), Wagner Soares (baterista) e José Franco (produtor).

No domingo, o público também poderá desfrutar da participação de artistas renomados no pagode regional, como o cantor Leozinho e o grupo Cabanagem, tornando essa experiência ainda mais inesquecível.

Serviço:

Nesta sexta-feira (8), o público vai poder acompanhar o show de Mariza Black na Sexta Samba a partir das 18h no Boteco Santa Matta e no domingo (10), o Pagode das Meninas celebra aniversário da integrante Juliana Franco ao lado do público a partir das 15h no Boteco Santa Matta.

