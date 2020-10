Grupo Carimbó Tamaruteua faz show solidário em prol do mestre Lourival Igarapé

Música

O “Círio na Estação 2020”, da Estação das Docas, apresenta nesta sexta-feira, 16, o show gratuito do Grupo Regional Parananin, às 18h, no anfiteatro São Pedro Nolasco, seguido do rock nacional e internacional de Markinho Duran & Banda, no Teatro Maria Sylvia Nunes, às 20h, com ingresso a R$ 10.

Evandro Fióti, irmão de Emicida, apresenta pocket show em voz e violão nesta sexta, 16, na programação do “Festival Arte como Respiro- Edição de Música”, do Itaú Cultural, no site da instituição. Os vídeos são postados às 20h e ficam disponíveis por 24h.

Nesta sexta, 16, o Carimbó Tamaruteua vai tocar e arrecadar doações para a cirurgia de catarata do Mestre Lourival Igarapé, no Espaço Cultural Apoena, às 21h. Informações: (91) 98158-0829 e 98213-6071.

A Orquestra Brasileira de Música Jamaicana (OBMJ) fará uma live nesta sexta, 16, às 21h, com transmissão pelos canais de Facebook , Twitch e YouTube.

Cláudio Wallace e The Rockers apresentam o show presencial "Acoustic Classic Rock", com repertório de Beatles, Pink Floyd, Nirvana, Queen, Rolling Stones e outros, no sábado, 17, às 15 hs no Espeto Pub & Steak House, e às 21h, no Pará Iba Choperia.

No sábado, 17, Milton Nascimento será homenageado na 16ª edição do Festival #ZiriguidumEmCasa, com shows de Zé Renato, MPB4, Camila Marotti, Claudio Lins, Vânia Bastos, Crikka Amorim, Dani Coimbra, Duo Gisbranco, Gustavito, Elisa Meneghetti, Fábio Rizental, Elisa Queirós, Heitor Branquinho, Hugo Branquinho, Lysia Condé, Marcia Tauil, Oswaldo Gusmão, Pablo Paleólogo, Pedro Lima e Pilar. A transmissão inicia ás 20h pelo canal do Ziriguidum no Youtube.

No sábado, 17, às 20h, Chico César traz um show com as reflexões sobre o primeiro álbum “Aos Vivos”, de 1995, pelo Youtube.

O sertanejo Zé Felipe apresenta no domingo, 18, show ao vivo em Goiânia com os sucessos da carreira e transmissão será exclusiva da plataforma ShowIn.

Cansei de Ser Sexy, Mac DeMarco, Titi Müller, Lucas Silveira, Jup do Bairro, Andy Bell, Mac McCaughan, Anthony Fantano, Josyara, Kiko Dinucci e Mel serão atrações do festival online Balaclava Digital, que acontecerá entre os dias 19 e 25 de outubro, com edbates e entrevistas transmitidos gratuitamente pelos canais da Balaclava Records no Twitch, Instagram e YouTube. Já de 26 a 30 de outubro, haverá uma série especial sobre as 10 edições do Balaclava Fest exibidos no IGTV da @balaclavarecords.

A 6ª edição do Festival BB Seguros de Blues e Jazz segue até 14 de novembro. Ao todo 38 artistas participam da edição inovadora, em shows exclusivos exibidos via internet e também presencialmente, no sistema drive-in, em telões. No elenco, grandes nomes internacionais como Robben Ford, Stanley Jordan, Rick Wakeman, Al Di Meola, além dos craques brasileiros Pepeu Gomes, Toninho Horta, Yamandu, Edgard Scandurra, Blues Etílicos, entre outros. É possível assistir tudo de graça pelo site festivalbbseguros.com.br.

Cinema

A plataforma de vídeos on demand Looke exibe a Mostra Curto Circuito até esta sexta, 16. Sete filmes brasileiros ficarão disponíveis gratuitamente, por 24h cada: “Espelho de carne”, “Prova de fogo”, “Fé e fúria”, “As quatro chaves mágicas”, “Ele, o boto”, “Filme demência” e “O princípio do prazer”, que foram lançados entre 1971 e 2019 . O conteúdo pode ser acessado pelo https://www.looke.com.br/home ou pelo https://www.curtacircuito.com.br/em-cartaz/.

Até a segunda-feira, 19, o Itaú Cultural exibe no site da instituição a Mostra Projeções - Cinema Brasileiro Contemporâneo, com filmes que inspiraram o curso EAD Projeções – Linguagem e Processos Criativos no Cinema Brasileiro Contemporâneo, disponível em plataforma online da instituição. Com curadoria de Moira Toledo, coordenadora do curso com Renata Druck, a mostra traz cinco produções que estabelecem diálogos entre os universos da auto ficção, documentários políticos e as novas vertentes de cinemas de gênero.

A série Cinema #EmCasaComSesc, do Sesc São Paulo, disponibiliza gratuitamente, novos filmes em streaming pela plataforma do Sesc Digital. São eles: "Ar Condicionado", do diretor Fradique; "Saint Laurent" de Bertrand Bonello; e "O Bandido da Luz Vermelha", de Rogério Sganzerla, além de "24 Semanas", de Anne Zohra Berrached, pela Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem!; "Rosas Venenosas", de Ahmed Fawzi Saleh, pelo Cine África; e "O Menino da Floresta", de Jean-Christophe Dessaint, pelo CineClubinho. Assista em sescsp.org.br/cinemaemcasa.

Inffinito Film Festival continua até 25 de outubro a exibição on-line e gratuita de filmes, mostras de cinema indígena e de produções do homenageado do festival, Daniel Filho, e o acesso a festas com DJs convidados, debates, lives e master classes. Tudo pela plataforma www.inff.online.

O Takorama Brasil - Festival Internacional de Cinema traz entretenimento, arte e diversão gratuita para animar o período de quarentena das crianças, adultos, educadores e de toda a família. A programação ocorre até o dia 28 de outubro e pode ser acessada pelo site www.takorama.com.br.

Programação oferece 15 filmes de curta-metragem de animação que abordam a temática da “solidariedade”, divididos em cinco categorias de acordo com a idade das crianças e jovens. (Reprodução)

Em parceria com a 2001 Indica, o Instituto de Cinema apresenta o “Mês do Horror 2001 no INC”. Ao longo do mês de outubro, o evento on-line apresenta conteúdos do gênero e da produção cultural de terror, com curiosidades, listas de filmes, cursos com profissionais renomados e lives exclusivas com Rodrigo Teixeira, Fernando Coimbra, Maurício Eça e outros. Tudo pode ser conferido pelo Instagram @institutodecinema.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme “Viúva Negra”, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual de Marvel da América Latina e acontecerá no Brasil entre 22 de novembro e 12 de dezembro. As inscrições seguem até 30 de novembro, pelo site ativo.com.

Teatro e Dança

A série de teatro #EmCasaComSesc traz o espetáculo "Fim de Partida", de Samuel Beckett, com direção de Yoshi Oida (classificação 12 anos) nesta sexta, 16; e no domingo, 18, Iléa Ferraz apresenta "O Cheiro da Feijoada" (livre). As transmissões acontecem sem a presença de público em teatros de São Paulo com transmissão sempre a partir das 21h pelo YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram @sescaovivo.

O “IC para Crianças”, programação on line do Itaú Cultural, exibe nesta sexta-feira, 16, o episódio “Navegando e Montando Barcos”, da Expedição Brasiliana; no domingo, 18, a coreógrafa Janette Santiago explora a coordenação motora, propondo desafios para o pessoal de casa. Os vídeos são postados a partir das 11h, no site www.itaucultural.org.br e no Youtube https://www.youtube.com/user/itaucultural.

O Teatro Vivo em Casa, da Vivo, abre a 3ª temporada neste sábado, 17, com o espetáculo "Se Fosse Fácil, Não Teria Graça", monólogo de Nando Bolognesi, que narra, com humor, como o intérprete aprendeu a conviver com as próprias limitações, impostas por uma doença degenerativa. Os ingressos são gratuitos e limitados, disponíveis no Instagram @vivo.cultura. A transmissão acontece via streaming, sempre às 20h.

A programação de Crianças #EmCasaComSesc traz neste sábado, 17, o espetáculo "Histórias de Mundos Refeitos", do Coletivo Rutes, que aborda, entre mísicas e narrativas, os temas do pertencimento, responsabilidade social, desejo de criar e esperança. Nele, heroínas e aliados contribuem para que a terra se refaça e tome finalmente seu prumo. As transmissões iniciam sempre às 12h pelo YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram do Sesc ao Vivo.

Doze dançarinos de seis países latino-americanos se enfrentam nas disputas finais do Just Dance M.A.C. Challenge neste sábado, 17, com transmissão on line e ao vivo, a partir das 19h30, pelo canais oficiais da Ubisoft no Youtube, Facebook e Twitch. A programação traz ainda música e convidados, com abertura às 18h45 pelo grupo Olodum.

Os Parlapatões apresentam o Festival de Peças de Um Minuto, no sábado e domingo, 17 e 18, na programação on-line do Teatro Porto Seguro, sempre às 20h. Ao todo, 32 roteiros foram selecionados em uma mostra nacional e serão dirigidos por Barbara Paz, Mauro Batista Vedia, Nelson Baskerville e Pedro Granato, e encenados por doze atores do grupo. Ingressos a R$ 20 à venda pelo site https://www.tudus.com.br/. Cada ingresso dá direito a um link extra para acesso de um convidado. Informações (11) 3226.7300 e pelo e-mail contato@teatroportoseguro. Classificação 14 anos.

A Companhia de Teatro Luzes apresenta a peça infantil “Peri, o indiozinho amazônico” por meio de live no Facebook de Fernando Rassy neste sábado, 17, e também nos dias 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de outubro e 1, 2, 6, 7, 8 e 14 de novembro, sempre às 19h. Sob a direção de Adryelle Oliveira e Fernando Rassy, o espetáculo retrata os costumes, crenças, danças, vocabulário e modo de se relacionar dos indígenas.

Personagens conhecidos do lendário amazônico chegam a internet nas lives cênicas “Contos do Índio e da Floresta”, que serão apresentadas na plataforma digital Sympla aos sábados e domingos, às 15h. A temporada na plataforma segue até final de novembro.

Adilson Alcantara e Epaminondas Gustavo retornam ao palco no sábado, 17, para apresentar o espetáculo presencial "Humor à primeira Espiada". Com todos os cuidados de segurança, distanciamento e redução de ocupação de espaço. Será na Casa da Seresta com novos texto e roupagem. Venda antecipada de mesas: (91) 987077277 e 99315 5681.

O site do Itaú Cultural, exibe a programação do Festival Arte como Respiro – edição de Poesia Surda aos sábados deste mês. Os trabalhos são disponibilizados para acesso do público por 15 dias e são apresentados pelo educador, surdo, pedagogo, ativista, ator e poeta Edinho Santos.

No domingo, 18, a Orquestra Ouro Preto e Grupo Pigmalião Escultura que Mexe apresentam o espetáculo cênico com bonecos “O Pequeno Príncipe”. O clássico de Antoine de Saint-Exupéry, adaptado e dirigido pelo maestro Rodrigo Toffolo e Eduardo Felix, será transmitido às 11h ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube.

O ator Luís Miranda dá vida a “Madame Sheila”, espetáculo de teatro com exibição online e gratuita, com direção de Monique Gardenberg. A peça segue com exibições às quintas-feiras de outubro e novembro, no site www.teatrounimed.com.br.

O Oi Futuro exibe online até o próximo dia 26, seis novos espetáculos teatrais: "O mundo encantado Buarque de Holanda" (infantil), que apresenta a obra de Chico Buarque para os pequenos; "Lili, uma história de Circo" (infantil), musical com Soraya Ravenle; "Pedro Malazarte e a Arara Gigante" (infantil), com texto de Jorge Furtado; “Nós de Borboletas" (infantil), baseado em livro de Eva Furnari; "O Homem Elefante” (adulto), inspirado no filme de David Lynch; e "Isso vai funcionar de alguma forma" (adulto), espetáculo criado, produzido e encenado por mulheres.

O Itaú Cultural recebe o Grupo 3 de Teatro para uma programação especial online, em outubro e novembro, alusiva aos 15 anos da companhia criada por Débora Falabella, Gabriel Fontes Paiva e Yara de Novaes. Haverá a apresentação ao vivo da peça “Contrações” e o registro de “Love, Love Love” seguidos de conversa com o grupo. Ainda, a estreia da websérie “Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante + Conversas com Heroínas do Mundo Real” no site e o lançamento de um livro digital sobre a trajetória.

A atriz Irene Ravache protagoniza a peça "Alma Despejada" da Série "Espetáculo de Teatro", do Instituto Usiminas. O espetáculo está disponível nas redes sociais e canal do Youtube do Usiminas até o dia 17 de dezembro.

Literatura

Nesta sexta, 16, o escritor Alfredo Guimarães Garcia representa o Pará no 13º Festival de Poesia de Dois Córregos, São Paulo, promovido pelo Instituto Usina dos Sonhos. O evento on line vai reunir poetas dos 26 estados brasileiros e do Disttrito Federal. A transmissão inicia às 20h pelos site e perfis do instituto no Facebook, Instagram e Youtube.

Encerra nesta sexta, 16, a campanha de financiamento coletivo da Monomito Editorial para viabilizar a publicação da coletânea de autoras paraenses "Trama das Águas", pelo Catarse.

Ana Carolina Matos, Bianca Leão e Rafaela Oliveira integram o Trama das Águas (Reprodução)

O Itaú Unibanco apresenta "Live para uma Criança" todos os sábados de outubro, às 16h, com leituras de livros infantis, conversas com especialistas em leitura e muita música para as crianças.

O projeto “Que História Contar” traz uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, até 31 de outubro. Todos os dias, às 10h, uma obra diferente é contada, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Indicado para crianças a partir de 3 anos. Os ingressos vão de R$ 7,50 a R$ 15 e podem ser adquiridos no site http://sympla.com.br e o conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro.

O Portal do Conhecimento, ação cultural da Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), criou o projeto 'Em casa com o Portal' com o objetivo de resgatar a cultura regional e aproximar autores e leitores possibilitando o acesso a conteúdos regionais criativos para toda a família nos perfis do órgão no Facebook e Instagram (@ioepaoficial).

Margareth Menezes também pode ser vista no projeto Viva Personas, que gravou a história do livro "Como Nascem as Estrelas", de Clarice Lispector. O vídeo está disponível no site BisbilhotecaViva.

O Itaú Cultural exibe “Caminhos da HQ”, série audiovisual sobre a produção brasileira de quadrinhos até o dia 30 de janeiro, sempre aos sábados, às 14h. A série traz histórias sobre as trajetórias individuais e em parceria dos autores, temas relacionados a representatividade, público-alvo e os desafios das equipes de edição das ilustrações. O conteúdo pode ser visto no site e canal do Itaú Cultural no YouTube.

Editais e Concursos

A Amazon, o Grupo Editorial Record e a TAG Experiências Literárias promovem a 5ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, que reconhece autores independentes no Brasil e suas obras literárias. Os interessados devem enviar seus romances originais e inéditos em português usando o Kindle Direct Publishing (KDP), a ferramenta de autopublicação da Amazon, até 18 de outubro. O autor vencedor receberá R$ 40 mil - um prêmio em dinheiro de R$ 20 mil e um adiantamento de R$ 20 mil para o contrato de publicação da versão impressa do livro pelo Grupo Editorial Record em qualquer um de seus selos editoriais.

A Funarte está com inscrições abertas para os concursos públicos ligados às áreas de artes visuais; preservação e conservação fotográfica; e de música. São eles: o Prêmio Funarte Artes Visuais 2020/2021 e a Bolsa Funarte de Estímulo à Conservação Fotográfica Solange Zúñiga, ambos com inscrições prorrogadas até a segunda-feira, 19; e o Prêmio Funarte Festivais de Música 2020, com prazo até 9 de novembro. As inscrições são gratuitas. Os editais estão disponíveis no site da instituição.

Na segunda-feira, 19, será lançado o projeto gratuito "Brasis por escrever", que vai selecionar seis pessoas das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul para um laboratório voltado à pesquisa e à produção de dramaturgias sobre a realidade brasileira. Os dramaturgos Cecilia Ripoll e Diogo Liberano vão se reunir semanalmente com os participantes durante seis meses, na plataforma Zoom, para estudos e as criações das novas dramaturgias. As inscrições ficarão abertas até 24 de novembro no site www.p-l-a-t-o.com. Os selecionados serão divulgados no dia 9 de dezembro.

O Itaú Social está com inscrições abertas para o Edital Leia para uma Criança, que selecionará os livros de literatura infantil que farão parte da campanha nacional de incentivo à leitura em 2021. Esta edição marca os 10 anos do programa e selecionará somente obras que valorizem histórias, pessoas e culturas negras e indígenas. Editoras de todo o país, exceto as contempladas no último edital, podem submeter até cinco títulos, até o dia 21 de outubro, pelo site prosas.com.br.

O 1º Salão Nacional de Artes Visuais “Virgínia Antigas” abre as inscrições para artistas nas categorias arte digital, animação, colagem, desenho, escultura, fotografia, gravura, GIF arte, instalação, mixed media, objeto tridimensional, performance, pintura, videoarte e video mapping de artistas brasileiros. As inscrições são feitas pelo site salaonacional.com.br até o dia 26 de outubro.

O concurso fotográfico “Gatos e Gateiros” chega a 3ª edição para distribuir mil reais em prêmios para as três melhores fotos do concurso. As inscrições seguem até dia 8 de novembro de 2020. O concurso é 100% online e gratuito. Qualquer pessoa acima dos 18 anos pode participar. Basta acessar o site www.gatosegateiros.com.br preencher a ficha de inscrição e em seguida enviar até duas fotos. Uma para o tema – gato sozinho – em que a foto deve mostrar a beleza ou a curiosidade do gato que deverá aparecer sozinho na foto.

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais abriu as inscrições para os filmes candidatos a representar o Brasil na categoria Melhor Longa-Metragem Internacional no Oscar 2021. As inscrições se encerram em 13 de novembro. Informações e formulário de inscrição estão disponíveis no site da Academia Brasileira de Cinema.

O VI Festival Canção da Transamazônica (Fecant) está com as inscrições gratuitas abertas para todo o Brasil até 13 de novembro para todo o Brasil. Serão selecionados 12 artistas para a eliminatória regional e 9 para a nacional. O Fecant acontecerá nos dias 18 e 19 de dezembro, em Altamira, com a distribuição de R$ 34.500 mil em prêmios e show de encerramento com Vanessa da Matta. O edital e a ficha de inscrição está disponíveis no site fecant.com.br.

O Festival Internacional de Documentários está com as inscrições abertas até 18 de dezembro para a 26ª edição, que será entre 8 e 18 de abril de 2021. Inscrições e regulamento disponíveis no site www.etudoverdade.com.br. O festival é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA como evento classificatório para o Oscar.

Cursos e Oficinas

A Kamara Kó Galeria realiza o workshop on line “A imagem no regime estético da arte contemporânea”, com Alexandre Sequeira, entre os dias 6 e 8 de novembro, mediante o pagamento de R$ 285 (parcelado em até 3 vezes) e R$ 250 (parcela única). Inscrições no link.

As oficinas para o II Curso de Formação em Ópera continuam com as inscrições abertas para alunos ouvintes. O curso de aulas virtuais integra a programação do XIX Festival de Ópera do Theatro da Paz. A oficina “Maquiagem Artística para a Ópera”, com Tiça Camargo, será nos dias 19, 20 e 21, das 18h às 19h30; e dias 22, 26 e 28, das 18h às 20h. Inscrições pelo site festivaldeoperatp.com.