Grupo Atorres retorna aos palcos com o espetáculo Victória

O verdadeiro significado das palavras amor e amizade conduz a trama da peça “Victória”, do Grupo de Teatro Atorres. O espetáculo começa quando a menina Victória sai em busca de flores para a mãe e conhece vários amigos. Destinada a todos públicos, a apresentação será neste sábado, 30, às 11h, no Teatro do Sesc Ver-o-Peso.

A história acompanha o caminho da menina de volta para casa, quando conhece Gepeto, um urso divertido e dramático. No percurso, ela encontra ainda Tatá, a ursa mais ciumenta e metida da floresta, que sonha um dia se casar.

A garota também se depara com Oscar, o melhor amigo de Gepeto e o coelho “mais cara de pau” que existe nas redondezas da floresta. Ela encontra depois a Bruxa, conhecida por ser a mais pirada dos contos de fadas e que ainda por cima finge ser malvada, mas tem um coração enorme.

Por fim conhece Sabrina, a fada protetora dos animais. “No final haverá um mistério revelado e o amor dessa amizade vai encantar todo o público com suas ricas e divertidas coreografias, danças e brincadeiras”, adianta o diretor do espetáculo, Bruno Torres.

Ele garante que a peça não é específica para um público. “É para todos. Além de ser infantil, os adultos viajam juntos com as crianças porque o espetáculo conta com uma musicalidade retrô que faz com que eles lembrem da sua própria infância”, afirma.

A apresentação deste sábado terá um significado especial para o grupo de teatral. “Vai marcar o nosso retorno aos palcos, desde o início da pandemia. Até então estávamos somente com apresentações on-line. Iremos retornar justamente com o nosso trabalho mais antigo, que completa nove anos de sucesso”, comemora.

A peça Victória foi criada pelo grupo em 2011 e estreou no ano seguinte no Teatro Gasômetro. “Desde então o espetáculo já viajou para festivais e ganhou premiação”, conta.

Para ele, poder retornar aos palcos depois de um longo hiato faz toda a diferença. “Sem o público não há teatro. Somos dependentes dessa troca. Voltar tem um significado inexplicável. Ter um espaço, como o Sesc que abre portas para nós artistas, nos permite um retorno fabuloso e nos sentimos valorizados por isso. Voltar a ter esse contato com o público será inesquecível. Resumindo em poucas palavras: será uma Victória”, diz ele, fazendo referência ao nome do espetáculo.

O elenco é formado pelos atores: Ammie Schneider, Bruno Torres, Nathália Nancy, Raissa Alves, Renê Coelho, Sabrina Vianna, Thais Cruz e Thuany Cássia. Na produção estão Miguel Silva, Palloma Lima e Thiago Rocha.

Agende-se:

Espetáculo infantil Victória

Data: sábado, 30, às 11h

Local: Teatro do Sesc Ver-o-Peso (em frente a Estação das Docas)

É necessário levar a carteirinha de vacinação (para quem tem mais de 18 anos) e máscara

Ingressos: gratuitos (trabalhador do comércio e seus dependentes); R$ 5 (público geral) e R$ 2,50 (conveniados, idosos, estudantes com carteira)

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 9h no dia do evento