Gretchen rebate comentários negativos sobre sua harmonização facial

Na sexta-feira (11), Gretchen e Esdras de Souza compartilharam nas redes sociais o resultado de um procedimento estético que fizeram. No entanto, a cantora vem recebendo críticas negativas e até ofensas por conta da harmonização facial. No Twitter, Gretchen rebateu os ataques.

A cantora explicou que ainda está em processo de recuperação, por isso o rosto aparece inchado.

"Tiveram comentários ridículos sobre minha manutenção de harmonização. Sabe o que acontece? Estou bloqueando geral quem falar merda. Toda manutenção tem seu tempo de recuperação. E quem não entende isso tem que ser bloqueado. Está inchado porque acabei de fazer. Favor conferir resultado", escreveu.

"Daqui uma semana quero ver esse povinho recalcado voltando aqui com outra conta para dizer: 'Nossa, que linda, você está um arraso, sem defeitos. Me aguarde. O inchaço só demora uma semana. Aí sou eu que vou sapatear nas postagens. Sem preocupações com opiniões idiotas", acrescentou Gretchen.

Para completar, ela compartilhou um meme dela mesma, aparecendo com as pernas abertas e os dizeres “f*da-se”.