Grandes nomes do samba fazem a festa em Belém

Seguindo o clima do carnaval fora de época de 2022, chegou a vez de Belém cair no samba. A quadra da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná, no bairro do Jurunas, será palco de um grande encontro neste sábado, dia 14, a partir das 21h. Uma parceria entre as escolas de samba Rancho, Quem São Eles, Matinha, Xodó da Nega, Os Colibris e Acadêmicos de Samba da Pedreira, vai trazer os interpretes Wander Pires, Ito Melodia, Zé Paulo, Tinga e Thiago Brito, todos nomes importantes do carnaval carioca e no cenário nacional do samba raiz.



O ritmo, que enfrentou todo tipo repressão no início do século XX, é considerado hoje a vanguarda da música tradicional do Brasil, tendo em São Jorge o padroeiro dos grandes sambistas. “O Encontro dos Bambas vai oferecer ao público uma viagem nas raízes do samba, fazendo da sede do Rancho um cenário perfeito para este lindo e emocionante encontro, elevando a alma em reverência a este batuque tão brasileiro, seus ritmos e tradições sambistas", diz o presidente do Rancho, Jackson Santarém, que está à frente do projeto junto com as escolas coirmãs.

A união entre as escolas de samba belenenses, aliás, foi solidificada no período de pandemia – um momento particularmente duro para todos que vivem do carnaval. “As escolas se uniram também para auxiliar o poder público a desenvolver esse trabalho cultural. A situação no Pará é muito difícil para nós, pois não temos receita. Então, precisamos correr atrás de parcerias, criar promoções para termos uma boa estrutura para o Carnaval 2023”, acrescentou.

O Encontro dos Bambas marcará a abertura deste grande pré-carnaval, que deve incluir diversas programações promovidas pelas escolas em conjunto. “No dia 29 vamos ter um arrastão a partir da Escadinha até a Praça Batista Campos. Estamos todos de mãos dadas para resgatar nosso carnaval e entregar o grande carnaval que Belém merece”, conclui.



Com entrada a partir de R$ 20, o Encontro dos Bambas, vai abrir com chave de ouro a temporada de shows. Os ingressos podem ser adquiridos na sede do Rancho, que fica localizado na Travessa Honório José dos Santos, 758. Informações: (91) 3272-0918/98148-8061/98213-7957/98022-3482