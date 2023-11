Grande Belém recebe projeto ‘Hacklab Volante’ com exposições e oficinas de arte e ciências gratuita

Nesta semana, Belém e a Região Metropolitana vão receber o Hacklab Volante, um projeto inovador que mistura arte, ciência e educação de forma itinerante. Do dia 13 a 24 de novembro, o micro-ônibus que faz parte da iniciativa irá circular pela capital paraense, Ananindeua e pelos distritos de Icoaraci e Mosqueiro, oferecendo a oportunidade do público interagir com seu acervo de arte multimídia e gambiarras de forma gratuita. As visitas à exposição serão guiadas por monitores, que apresentarão o conceito científico e artístico por trás das obras. Também serão disponibilizados intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), áudio guia voltado para pessoas com deficiência visual e o espaço conta com rampas para cadeirantes, proporcionando maior acessibilidade aos visitantes.

As visitações tem duração de 10 minutos, sendo realizadas em grupo de seis a oito pessoas, proporcionando uma imersão do público no espaço. O distrito de Icoaraci é o primeiro lugar a receber o projeto itinerante. Hoje (14) o público poderá visitar o ônibus na Praça Matriz, localizado na Av. Paes de Carvalho, 2, no bairro Ponta Grossa, de 8h às 11h, e 16h às 19h.

Na quinta, 16, e, sexta-feira, 17, é a vez de Ananindeua; em seguida, Belém, no domingo, 19, que terá visitação aberta no Complexo Ver-o-Rio, das 16h às 22h. Quem não conseguir ir, terá a chance de desbravar a exposição no dia 22 de novembro em frente ao Theatro da Paz, nos seguintes horários: de 8h às 11h, e, 16h às 19h. O último lugar a receber o projeto é a Ilha do Mosqueiro no dia 24 de novembro, na Praça da Vila, de 8h às 11h, e, 16h às 19h.

Dos dias 13 a 24 de novembro a criança e o público em geral poderá visitar o projeto itinerante em Belém, Ananindeua, e nos distritos de Icoaraci e Mosqueiro (Divulgação)

O artista visual, curador e idealizador do Hacklab Volante, Fred Paulino, afirmou que está com boas expectativas e entusiasmado por ter conseguido trazer o projeto até Belém, após ter passado por 18 cidades desde o ano passado. Ele destacou que a iniciativa pode ser proveitosa não apenas para as crianças, como para um público diversificado.

"A nossa expectativa é que as pessoas que participem das oficinas e visitem o ônibus possam ter contato com o trabalho novo e que não é ainda conhecido por aqui”, afirmou Fred.

De acordo com idealizador do projeto, a escolha de Belém para a itinerância do projeto, que começou em Minas Gerais, não foi aleatória. Paulino destacou a importância de visitar uma capital referencial na Região do Norte, reconhecida naturalmente por sua cena cultural.

“Belém é uma capital inspiradora a nível da cena musical também, é muito vibrante, a própria cena da aparelhagem é algo que nos chama atenção por ser uma cultura urbana, de improviso, que tem haver com gambiologia que apresentamos dentro do ônibus. Para a gente, é uma oportunidade de aprender com a cultura do Pará”, acrescentou.

Atrações

Além da apreciação artística, que conta com 20 obras de nove artistas renomados, como por exemplo, dos mineiros Marcelo Kraiser, Sara Lana e Fred Paulino, o paulista Arthur Joly e o argentino Jorge Crowe, entre outros, o espaço também oferece aos visitantes conteúdos educativos, experiências eletrônicas, incentivo ao uso de fontes de energia sustentável e demonstrações práticas de materiais eletroeletrônicos e manejo de ferramentas.

As visitações tem duração de 10 minutos, sendo realizadas em grupo de seis a oito pessoas, proporcionando uma imersão do público no espaço (Divulgação)

Paulino descreve a experiência de entrar no ônibus como uma imersão única, já que segundo ele, o visitante consegue se desconectar com o “lado de fora” e focar na vivência interativa e imersiva do espaço.

“É um lugar que apresenta muitas luzes, muitas cores vibrantes e sons, mas também no sentido educativo já que tudo o que tem dentro do ônibus fala sobre ciência, educação e tecnologia por meio de obras de artes”, exemplificou.

Oficinas

O passeio gratuito pelo micro-ônibus artístico, tecnológico e educativo é uma das atividades oferecidas pelo projeto. Além dela, há também os “Businhos”, que são oficinas de iniciação à eletrônica e ao design oferecidos às crianças de escolas públicas da Grande Belém de forma lúdica e didática.

Em Belém, por exemplo, as atividades educativas ocorrerão em escolas municipais, envolvendo estudantes do 3º ao 5º ano. "As abordagens das oficinas têm a ver com o que hoje se chama maker de robótica. A gambiologia foi pioneira no país em fazer esse tipo de atividade", explica Paulino, ressaltando a metodologia consolidada ao longo dos anos.

Ele destaca a importância de realizar as oficinas antes da visita ao ônibus, incentivando as crianças e proporcionando um contato mais direto com o público. “A oficina não é só uma oportunidade de visitar pessoalmente as escolas públicas e ter um contato mais direto com esse público, mas levá-los a visitar o ônibus depois”, complementou.

O projeto é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Confira a programação completa:

Icoaraci

13/11 - segunda-feira

Oficina voltada aos alunos

Escola Municipal de E.F. Profº Alfredo Chaves

Endereço: R. Dois de Dezembro - Cruzeiro

14/11 - terça-feira

Visitação aberta ao público

Praça da Matriz

8h às 11h

16h às 19h

Ananindeua

16/11 e 17/11 - quinta e sexta-feira

Visitação aberta ao público

Usina da Paz Icuí-Guajará

15h às 21h

Belém

19/11 - domingo

Visitação aberta ao público

Ver-o-Rio

16h às 22h

20/11 - segunda-feira

Oficina voltada aos alunos

Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Honorato Filgueiras

Endereço: Tv. de Breves, 660 - Jurunas

22/11 - quarta-feira

Visitação aberta ao público

Praça da República - Teatro da Paz

8h às 11h

16h às 19h

Mosqueiro

23/11 - quinta-feira

Oficina voltada aos alunos

Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Profº Abel Martins e Silva

24/11 - sexta-feira

Visitação aberta ao público

Praça da Vila

8h às 11h

16h às 19h