Gracyanne Barbosa sensualiza em vídeo usando menor calcinha de renda empinando o bumbum

A musa fitness Gracyanne Barbosa compartilhou um vídeo em seu Instagram na noite de ontem, 9, mostrando os bastidores de um ensaio sensual. Com o bumbum redondo pra cima, em posição de quatro, a influenciadora usava uma calcinha de renda branca, no modelo fio dental. A web reagiu. Na legenda Grao brincou com o a escrita de domingo e inglês e a sua bunda: “Sunday Bumday”, disse.

No vídeo vários ângulos do corpo curvílineo, tonificado e flexivível de Gracyanne Barbosa e o bronzeado em dia, mostrando a marquinha. Os seguidores comentaram: “Mas eu também, se tivesse um corpão desses só ia andar pelada por aí e nunca ia lembrar de usar roupas”, comentou uma seguidora. “Essa mulher tem um total de zero defeitos, dá até raiva”, falou outra. “Esse shape é um verdadeiro espetáculo”, finalizou alguém.

Confira o vídeo:

