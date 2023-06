Gossip Girl retornará ao catálogo da Netflix e anima fãs; veja a data

Uma das séries mais marcantes da década de 2000, “Gossip Girl” (2007-2012) retornará ao catálogo da Netflix na próxima quinta-feira (6). A notícia animou os fãs da produção, que havia sido removida da grade da plataforma de streaming em dezembro de 2020.

Todas as seis temporadas, produzidas entre 2007 e 2012, serão disponibilizadas pela Netflix. São mais de 120 episódios, que foram originalmente transmitidos pela emissora The CW. A série também chegou a ser transmitida no Brasil pelo SBT, entre 2011 e 2013. Relembre a série:

Nas redes sociais, os fãs comemoraram o retorno da série para a Netflix:

Sinopse de Gossip Girl

Após passar um ano estudando fora por motivos misteriosos, Serena van der Woodsen (Blake Lively) está de volta a Nova York. Seu retorno agita o Upper East Side, onde vivem os jovens mais privilegiados da cidade, como a sua melhor amiga, Blair Waldorf (Leighton Meester), o namorado de Blair, Nate Archibald (Chace Crawford), e ainda Chuck Bass (Ed Westwick). Enquanto lida com os problemas com a mãe, Lily van der Woodsen (Kelly Rutherford), e o irmão, Eric (Connor Paolo), Serena irá começar um relacionamento com Dan Humphrey (Penn Badgley), um garoto de um mundo completamente diferente.

Reboot produzido pela HBO Max

A série havia saído da grade da Netflix para ser transmitida exclusivamente pela HBO Max, que produziu uma nova versão da série em 2021. O seriado, que tinha o mesmo título da produção original, contou com novos personagens e teve uma recepção mista de fãs e da crítica, mas foi cancelada em 2022.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)