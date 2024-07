Esta semana, o projeto de beleza do jornal Amazônia, "Gata da Capa", apresenta a paraense Gabriela Borges, de 18 anos, como a musa escolhida para compor o time. A modelo, natural do município de Ananindeua, posou para as lentes criativas do fotógrafo Neto Soares na bucólica Ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. Neto, que também é curador do projeto, utilizou como cenário as praias paradisíacas da Vila do Pescador, a Praia do Paraíso e a Praia do Cachimbo, visando destacar a beleza da participante. Apesar do ensaio não ter sido temática, foi o clima de verão que reinou nas fotografias.

Gata da Capa traz ensaio de Gabriela Borges na Ilha do Mosqueiro Neto Soares Neto Soares Neto Soares Neto Soares

Gabriela Borges expressou sua empolgação com a participação no projeto. "Achei muito interessante o projeto 'Gata da Capa' e entrei em contato me colocando à disposição para fazer parte desse lindo trabalho que já venho acompanhando há muito tempo”, revelou a modelo.

Ela destacou acha muito importante o projeto valorizar a beleza da mulher paraense e elogiou o trabalho feito por Neto Soares. “Estou muito feliz com esse belíssimo trabalho e fico na torcida para que esse projeto continue sempre valorizando a beleza feminina em nosso estado”, acrescentou.

A modelo reiterou que o projeto pode trazer para a vida de mais mulheres a aceitação, a autoestima e o empoderamento feminino. “A importância é mostrar a beleza da mulher paraense, valorizando o trabalho das modelos profissionais e descobrindo e incentivando

a descoberta de novos talentos”, disse Gabriela.

Questionada sobre quais dicas de beleza são fundamentais para se manter bem no verão, a modelo frisou a importância de cuidar da saúde e focar em atividades físicas. Além disso, ela citou os cuidados com a saúde mental, uma maneira primordial de se sentir bem.

Sobre seu ensaio fotográfico, Gabriela adiantou que estará performando nas diferentes belezas naturais que existem no estado do Pará. "Ainda não vi o ensaio completo, mas pelo que vi durante a sessão, percebi a dedicação e o carinho da produção para realizar um excelente trabalho”, acrescentou a modelo.

Por meio das fotos, Gabriela revelou que quis fazer com que outras mulheres também se sentissem representadas e também despertassem a vontade da mesma de realizarem um book de fotos em prol de sua autoestima.

“Estou muito feliz e me senti representada por muitas mulheres lindas que existem em nosso estado. Deixo uma mensagem: tudo na vida é possível, basta ter força de vontade e acreditar”, complementou.

Neto Soares, curador do projeto, comentou sobre a trajetória de Gabriela. A jovem já tinha interesse em participar do “Gata da Capa” e aproveitou o mês para investir na carreira profissional para chegar onde almejava.

"Ela aproveitou o verão e conquistou alguns títulos em concursos de beleza de verão pelo estado. Aproveitamos a estação para valorizar nossa região. É um projeto que cada vez está ganhando mais força e mostrando novos rostos para o nosso estado, mulheres que passam a fazer campanhas publicitárias e ganham visibilidade através desse trabalho”, destacou o profissional.