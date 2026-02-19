Capa Jornal Amazônia
'Game of Thrones' terá peça teatral sobre o Rei Louco encenada pela Royal Shakespeare Company

A peça já está em desenvolvimento há muito tempo e foi adaptada por Duncan Macmillan

Estadão Conteúdo
fonte

O Trono de Ferro ainda é o centro da trama em 'House of the Dragon' (Divulgação)

A Royal Shakespeare Company (RSC) anunciou que irá encenar uma nova produção teatral baseada no universo da saga de sucesso de George R. R. Martin, Game of Thrones.

A produção, que estreia no verão europeu deste ano na cidade inglesa de Stratford-upon-Avon e tem apoio criativo de Martin, foca no reinado tumultuado do Rei Louco Aerys II e aposta em elementos políticos e dramáticos típicos da saga.

O autor best-seller disse em nota oficial que a RSC era a "escolha óbvia" para encenar a peça, Game of Thrones: The Mad King, porque Shakespeare tem sido uma fonte constante de inspiração para ele. "Não só isso, ele enfrentou desafios semelhantes em como levar uma batalha para o palco", acrescentou Martin. "Então, estamos em boa companhia."

A peça já está em desenvolvimento há muito tempo e foi adaptada por Duncan Macmillan, com direção de Dominic Cooke. "A narrativa de George é shakespeariana em sua escala e em seus temas: luta dinástica, ambição, rebelião, loucura, profecia, amor fadado ao infortúnio. Desde o início, as peças históricas e tragédias de Shakespeare têm sido nossa principal referência para a ambição desta produção, então a RSC parece um lar natural", afirmou a dupla em comunicado à imprensa.

A peça se passa mais de uma década antes dos eventos de Game of Thrones e contará com personagens conhecidos das casas Targaryen, Stark, Lannister, Baratheon e Martell.

A sinopse promocional diz: "Um longo inverno chega ao fim em Harrenhal, e a primavera é prometida. Em um banquete suntuoso na véspera de um torneio de justas, amantes se encontram e os foliões especulam sobre quem irá competir. Mas nas sombras, em meio à crescente inquietação com as ações sanguinárias do impiedoso Rei Louco, dissidentes de seu círculo íntimo avançam ansiosamente com um plano de traição. Ao longe, os tambores da batalha soam".

Segundo os codiretores artísticos Tamara Harvey e Daniel Evans, a peça vai explorar "a verdadeira natureza da autoridade pela perspectiva de jovens que lidam com identidades herdadas".

Vários atores que estrelaram a série de TV já trabalharam com a RSC no início de suas carreiras, entre eles Julian Glover (meistre Pycell), Sean Bean (Ned Stark), Charles Dance (Tywin Lannister) e Iain Glen (Sor Jorah Mormont).

O elenco e as datas da nova peça ainda não foram anunciados; os ingressos estarão disponíveis a partir de abril. A peça será encenada no auditório principal da RSC, o Royal Shakespeare Theatre, com capacidade para pouco mais de 1 mil espectadores.

"Ver minha obra adaptada para o teatro é algo que não esperava, mas que recebi com grande entusiasmo e alegria", comentou ainda George R. R. Martin.

A série Game of Thrones, produzida pela HBO, teve oito temporadas, de 2011 a 2019, e já inspirou dois prelúdios para a TV: A Casa do Dragão, passada 200 anos antes dos eventos da série original, e O cavaleiro dos Sete Reinos, que está em sua primeira temporada.

Palavras-chave

TEATRO/GAME OF THORNES/PEÇA/REI LOUCO
Cultura
