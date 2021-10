Galvão Bueno estreará no teatro com peça sobre a própria vida; saiba mais

Quem diria? O narrador da Globo Galvão Bueno vai estrear a peça de teatro ‘No Palco com Galvão’, que estava sendo planejada para 2020 e foi pausada devido a pandemia do novo coronavírus. Segundo o portal ‘Notícias da TV’, o espetáculo estreia nos próximos meses, em 2022.

– Vocês me conhecem como narrador e apresentador, mas meu sonho mesmo era brilhar num palco como este. Quando criança eu sonhava com isso, trabalhar no teatro, no radioteatro. Pouca gente sabe, mas meu DNA é artístico. Ok, vão dizer que não tenho DNA, que eu tenho pedigree. Não importa, mas eu sou do show, do espetáculo – diz trecho do roteiro.

Após essa cena, Galvão canta um tango. O narrador vai interagir com um coordenador de transmissão fictício, em uma preparação para uma transmissão. Ao questionar o que faria caso o sinal da “transmissão” caia, o profissional diz: “Aí você canta um tango”. Essa é a deixa para o narrador cantar o tango “A Media Luz” durante dois minutos.