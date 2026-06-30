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Fuzuê Junino e Sapequinhas da Radional vencem XXII Concurso de Quadrilhas Juninas em Belém

As três primeiras colocadas das categorias adulto e mirim apresentam-se no Centur nesta terça (30) à noite, na grande festa do certame organizado pela FCP

Eduardo Rocha
fonte

Quadrilha junina Fuzuê Junino eletrizou o público e conquistou o título estadual entre os grupos do Pará (Foto: Gláucia Bandeira - Ascom/FCP)

É do bairro da Pedreira, em Belém, a grande campeã da categoria adulta do XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, organizado pela Fundação Cultural do Pará (FCP). Esse resultado foi divulgado na segunda-feira (29), após a apuração das notas atribuídas pelos jurados, que avaliaram os grupos nos quesitos conjunto, coreografia, traje, evolução, marcação, cronometragem e concentração, conforme previsto no Edital nº 002/2026. Já na categoria mirim, o título ficou com a quadrilha Os Sapequinhas da Radional, também de Belém.

As três primeiras colocadas das categorias adulto e mirim apresentam-se no Centur nesta terça (30) à noite. Essa tradicional apresentação das campeãs encerra a programação do XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas.

Marcos  Brito, conhecido como "Fofão", presidente da Fuzuê Junino, destacou a dedicação da equipe durante toda a preparação para o concurso. "Ganhar em primeiro lugar é uma emoção. A gente trabalhou para conseguir esse título. Desde outubro, a gente já começa a fazer a preparação e conseguimos o resultado que a gente queria. Este ano, nosso tema veio falando da Terra do Nunca, a magia na Terra do Peter Pan, em que contamos toda a história. Estamos muito felizes com o resultado", afirmou.

Os representantes das quadrilhas juninas puderam acompanhar a apuração dos votos e a divulgação oficial da classificação oficial do concurso, realizadas no Cine Líbero Luxardo, no Centur, com direito à transmissão por meio de uma live.

De acordo com o Edital nº 002/2026, recebem troféus as 20 primeiras colocadas da categoria adulta e as 10 primeiras da categoria mirim. Também são premiados os melhores marcadores, estilistas e coreógrafos de ambas as categorias, além das três primeiras colocadas nas categorias Miss Caipira, Miss Negritude, Miss Simpatia (adulto e infantil) e Miss Caipira da Diversidade.


Confira a classificação:

Categoria Quadrilhas Juninas Mirim:
1º - Os Sapequinhas da Radional (Belém)
2º - Matutinhos da Macacheira
3º - Revelação da Cremação
4º - Explosão Junina de Soure
5º - Explosão de Cheiro
6º - Flor de Algodão
7º - Roceira Maluquinha
8º - Flor Junina
9º - Romeiros Juninos de Soure
10º - Pipoquinhas na Roça

Categoria Quadrilhas Juninas Adulto:
1º - Fuzuê Junino (Belém)
2º - Roceiros do Sal
3º - Paraíso Junino
4º - Roceiros da Barão
5º - Explosão Jovem
6º - Santa Luzia
7º - Tradição Junina do Bengui
8º - Fera Junina da Pedreira
9º - Caboclos do Caeté
10º - Encanto da Juventude
11º - Fúria Junina do Bairro do Marco
12º - Junina Sedução
13º - Mocidade Junina
14º - Marujos de São João
15º - Xodó de um Caipira
16º - Raízes do Sol
17º - Encanto Junino de Marituba
18º - Sensação Junina de Soure
19º - Coração Junino de Abaetetuba
20º - Caipiras do Sal

 

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Palavras-chave

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