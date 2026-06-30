Fuzuê Junino e Sapequinhas da Radional vencem XXII Concurso de Quadrilhas Juninas em Belém

É do bairro da Pedreira, em Belém, a grande campeã da categoria adulta do XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, organizado pela Fundação Cultural do Pará (FCP). Esse resultado foi divulgado na segunda-feira (29), após a apuração das notas atribuídas pelos jurados, que avaliaram os grupos nos quesitos conjunto, coreografia, traje, evolução, marcação, cronometragem e concentração, conforme previsto no Edital nº 002/2026. Já na categoria mirim, o título ficou com a quadrilha Os Sapequinhas da Radional, também de Belém.

As três primeiras colocadas das categorias adulto e mirim apresentam-se no Centur nesta terça (30) à noite. Essa tradicional apresentação das campeãs encerra a programação do XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas.

Marcos Brito, conhecido como "Fofão", presidente da Fuzuê Junino, destacou a dedicação da equipe durante toda a preparação para o concurso. "Ganhar em primeiro lugar é uma emoção. A gente trabalhou para conseguir esse título. Desde outubro, a gente já começa a fazer a preparação e conseguimos o resultado que a gente queria. Este ano, nosso tema veio falando da Terra do Nunca, a magia na Terra do Peter Pan, em que contamos toda a história. Estamos muito felizes com o resultado", afirmou.

Os representantes das quadrilhas juninas puderam acompanhar a apuração dos votos e a divulgação oficial da classificação oficial do concurso, realizadas no Cine Líbero Luxardo, no Centur, com direito à transmissão por meio de uma live.

De acordo com o Edital nº 002/2026, recebem troféus as 20 primeiras colocadas da categoria adulta e as 10 primeiras da categoria mirim. Também são premiados os melhores marcadores, estilistas e coreógrafos de ambas as categorias, além das três primeiras colocadas nas categorias Miss Caipira, Miss Negritude, Miss Simpatia (adulto e infantil) e Miss Caipira da Diversidade.



Confira a classificação:

Categoria Quadrilhas Juninas Mirim:

1º - Os Sapequinhas da Radional (Belém)

2º - Matutinhos da Macacheira

3º - Revelação da Cremação

4º - Explosão Junina de Soure

5º - Explosão de Cheiro

6º - Flor de Algodão

7º - Roceira Maluquinha

8º - Flor Junina

9º - Romeiros Juninos de Soure

10º - Pipoquinhas na Roça

Categoria Quadrilhas Juninas Adulto:

1º - Fuzuê Junino (Belém)

2º - Roceiros do Sal

3º - Paraíso Junino

4º - Roceiros da Barão

5º - Explosão Jovem

6º - Santa Luzia

7º - Tradição Junina do Bengui

8º - Fera Junina da Pedreira

9º - Caboclos do Caeté

10º - Encanto da Juventude

11º - Fúria Junina do Bairro do Marco

12º - Junina Sedução

13º - Mocidade Junina

14º - Marujos de São João

15º - Xodó de um Caipira

16º - Raízes do Sol

17º - Encanto Junino de Marituba

18º - Sensação Junina de Soure

19º - Coração Junino de Abaetetuba

20º - Caipiras do Sal