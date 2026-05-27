Fruto Sensual leva o tecnobrega para São Paulo mais uma vez nesta quinta-feira, 28

A banda paraense Fruto Sensual se apresenta nesta quinta-feira (28) em São Paulo, na Casa Natura Musical. O grupo leva ao público paulista um espetáculo de tecnobrega e tecnomelody, reforçando a expansão da música amazônica no cenário nacional.

Com mais de 35 anos de trajetória, a banda segue ampliando sua presença pelo país. A apresentação na capital paulista acontece após a estreia do grupo na Virada Cultural 2026, nos últimos sábado (23) e domingo (24).

A força do tecnobrega paraense

Nascido nas periferias de Belém nos anos 2000, o tecnobrega surgiu da mistura entre o brega tradicional paraense e batidas eletrônicas. Essas batidas são influenciadas por ritmos caribenhos, música eletrônica e pop internacional.

O gênero ganhou força a partir das festas de aparelhagem, estruturas de som de grande porte que se tornaram símbolo da cultura popular amazônica. Este movimento consolidou uma cadeia própria de produção e circulação musical.

Assim, o tecnobrega transformou-se em um dos movimentos culturais mais importantes da região Norte.

Experiência completa com a energia do Norte

A proposta do show é apresentar ao Sudeste a potência cultural do brega paraense. A cantora Valéria Paiva destaca a importância da apresentação.

“Levar o Fruto Sensual pra São Paulo é uma oportunidade de apresentar o nosso show com a energia e a identidade que ele tem no Norte, trazendo um pouco da força e da riqueza dessa cultura”, afirma Valéria Paiva.

A cantora explica que “o brega é uma experiência completa, não é só a música – tem performance, dança, interação com o público e uma estética própria que transforma o show em um grande encontro coletivo. A gente quer que o público sinta isso e entenda por que o brega e as aparelhagens são tão importantes pra gente”.

Estrutura do espetáculo

A apresentação, com cerca de duas horas de duração, promete um show envolvente. O espetáculo contará com:

DJ

Corpo de dança

Participações de artistas da cena amazônica, incluindo a cantora Raidol e a DJ Raytech na abertura

Conectando territórios culturais

A produtora cultural Ane Oliveira ressalta que a circulação do Fruto Sensual em grandes centros do país fortalece a presença da música amazônica. Isso contribui para o mercado nacional e cria conexões entre diferentes territórios culturais.

“O Fruto Sensual é a força da música popular feita na Amazônia, e faz parte da história e da formação musical de muita gente do Norte e Nordeste também. Ver esse show acontecer em São Paulo é um passo importante”, destaca Ane Oliveira.

Ela complementa: “A expectativa é que a gente consiga unir esses territórios, reunir quem está em diáspora e longe da sua terra e se encontrar na música. Meu trabalho é abrir caminhos para que essa cena circule cada vez mais e alcance novos públicos”.

Projeto Buena Onda

A agenda da banda integra o projeto Buena Onda, criado pela Xaninho Discos. Esta iniciativa é dedicada à circulação e internacionalização de artistas da região Norte.