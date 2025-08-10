Capa Jornal Amazônia
Frequentadoras estão ansiosas para aproveitar novidades da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro

Público destaca tradição da feira e expectativa para programação que inclui saraus, debates e estandes literários

Amanda Martins
fonte

Thaynara e Camila falaram de suas expectativas para viver a 28ª edição da Feira do Livro (Thiago Gomes / O Liberal)

A 28ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes vai ser realizada entre os dias 16 e 22 de agosto,  no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. O evento será aberto ao público gratuitamente, com funcionamento diário das 9h às 22h, permitindo acesso até às 21h. Com menos de uma semana para o início da feira, frequentadores assíduos demonstram grande expectativa para o retorno de um dos mais tradicionais eventos literários da região, que reúne estandes, livros, saraus, debates e uma extensa programação cultural. Confira o que vai rolar na feira! 

Marcada pela tradição e pelo incentivo à leitura desde a infância, acolhendo inúmeros passeios escolares de crianças e adolescentes, a Feira do Livro é reconhecida pela importância cultural que exerce sobre a Região Metropolitana de Belém. A contadora e estudante de Desenvolvimento Rural, Camila Queiroz, de 34 anos, relembra com carinho que a sua relação com o evento literário começou desde muito nova.

“Eu frequento a Feira Pan-Amazônica desde criança, acompanhando meus pais, também por conta da escola. Sempre tive esse contato com a leitura. Então, esse evento sempre fez parte da minha vida. Já estive lá sozinha, com amigos e com a família. É um espaço democrático para conversar sobre livros, trocar ideias e acompanhar as novidades”, afirmou.

Como uma das administradoras do fã clube “Perdida Pará”, dedicado à escritora Carina Rissi, Camila relembrou a edição do ano passado, que trouxe a autora para um encontro com o público jovem. “O que mais me marcou foi a vinda da Carina depois de muito tempo sem estar em Belém. Foi uma oportunidade única de conversar com ela, saber das novidades e discutir o sucesso do filme ‘Perdida’. Embora a adaptação não tenha ficado perfeita aos olhos dos leitores, foi perfeita para o coração dos fãs”, comentou.

image Camila Queiroz (de preto) e Thaynara de Souza Duarte (de verde) (Thiago Gomes / O Liberal)

Na ocasião, Carina que dividiu o bate-papo com Bruna Guerreiro na mesa “Abraçando Palavras e Afeto”, a penúltima programação do dia, autografou exemplares de seus livros, além de ter dado um carinho especial aos fãs, proporcionando sessões de fotos.  

Com grandes expectativas para este ano, Camila ressaltou a importância da feira para a visibilidade da literatura local. “Espero que a feira continue crescendo, trazendo mais espaço para os autores paraenses e mostrando a riqueza da nossa cultura”, declarou a universitária.

Outra participante que mantém laços com a feira desde a infância é a mestranda em Ciências da Religião, Thaynara de Souza Duarte, de 24 anos. Ela destaca o ambiente acolhedor e a diversidade de títulos, além do encontro com pessoas que compartilham seus interesses. “Meu livro favorito foi uma recomendação que recebi de uma menina que conheci na feira,” relembrou.

Para esta edição, ela espera uma programação inclusiva e acessível, especialmente para crianças com deficiência. “Quero encontrar boas promoções, pois os livros costumam ser caros, e assim voltar para casa com algumas aquisições”, comentou Thaynara.

A mestranda também relembrou as visitas feitas com a mãe na infância. “Minha parte favorita era comprar pequenos livrinhos de poesia por R$ 1 ou 2, além dos gibis da Mônica. No ano passado, foi especial encontrar a Carina e conhecer pessoalmente as meninas do fã clube”, contou.

PROGRAMAÇÃO

Organizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), o evento literário desta edição presta homenagem a duas personalidades de destaque: o mestre da cultura popular Damasceno e a poeta Wanda Monteiro.

A programação da feira será estruturada em sete eixos temáticos, distribuídos ao longo dos sete dias do evento: Vozes da Poética e da Encantaria; Vozes do Clima e COP30; Vozes da Diversidade e Inclusão; Vozes da Infância e Juventude; Vozes do Escritor Paraense; Vozes Cabanas; e Vozes dos Saberes Ancestrais.

As apresentações musicais estão confirmadas para todas as noites da feira. Entre os artistas que se apresentarão estão Mestre Damasceno e os Nativos Marajoaras, Alba Mariah e Andrea Pinheiro, Nany People, Roberta Campos, Nilson Chaves e Alex Ribeiro, Pedrinho Cavallero e Silvinha Tavares, além da banda Os Quentes da Madrugada.

Durante o evento, a Secult lançará três livros. A obra “Mestre Damasceno e as Cantorias do Marajó”, escrita por Antonio Carlos Pimentel Jr. e ilustrada por Mandy Modesto, retrata a trajetória do homenageado de forma sensível, voltada ao público infantojuvenil.

A coletânea “Wanda Monteiro – Poesia reunida” reúne textos da autora que abordam cotidiano, afetos e experiências amazônicas. A terceira publicação é uma edição especial de “O Homem Rio – A saga de Miguel dos Santos Prazeres”, de Benedicto Monteiro, pai de Wanda, em comemoração ao centenário do autor celebrado neste ano.

