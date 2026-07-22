Francy Ribeiro grava novo audiovisual à beira do Rio Tocantins com show aberto ao público

Trabalho reúne clássicos e releituras do brega, sucessos da Banda Lamazon e convidados como Ximbinha, Thiago Costa, Chyco Salles, Dona Loirinha e Baile do TH

O pôr do sol da Orla de Tucuruí, no sudeste do Pará, será o cenário do novo audiovisual de Francy Ribeiro e Banda Lamazon. A cantora grava, nesta quarta-feira (22), o projeto "Se Tem Brega Eu Tô Lá – Edição Verão" durante um show gratuito, a partir das 16h, reunindo diferentes vertentes do brega paraense.

VEJA MAIS

Na apresentação, a artista vai mesclar releituras de clássicos do gênero, bregas mais arrochados, sucessos da Lamazon e músicas inéditas.

"O repertório vem com a mistura dos bregas marcantes, bregas mais arrochados, bregas do passado, que a gente vem trazendo em uma releitura mais atual e também sucessos da Banda Lamazon", afirma Francy.

A artista diz que a proposta é aproveitar o clima do verão amazônico para transformar a orla em uma grande pista de dança. O show contará ainda com participações de Ximbinha, Thiago Costa, Chyco Salles, Dona Loirinha e Baile do TH.

Inicialmente pensado como um projeto solo, o trabalho ganhou novas proporções e passou a integrar a trajetória da banda.

Segundo Francy, a escolha de Tucuruí para a gravação também tem um significado especial por ser sua cidade natal.

"Nós decidimos fazer essa gravação em Tucuruí porque é a minha cidade. É um momento de aconchego, de abraçar amigos, família e muita gente querida fazendo parte desse projeto", disse.