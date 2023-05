Fotógrafo paraense participa de evento que marca a memória dos cartões telefônicos

Quem é da época do uso dos telefones públicos recorda das artes que estampavam os cartões telefônicos, muitas pessoas colecionam até hoje. O fotógrafo paraense Hely Pamplona é autor da maioria das fotos imprimidas nos cartões e para recordar esta época ele vai participar do 3º Encontro de Telecartofilia, Numismática e Multicolecionismo no Salão principal do tradicional Hotel Monreale Plus Excelsior, em São Paulo, nos próximos dias 12 e 13 de maio.

Hely conta que 99% das estampas dos cartões eram de sua autoria. Se tratavam de imagens com temática da natureza e que marcam a região amazônica com sua fauna e flora. "Foram diversos cartões produzidos com minhas imagens e eles circulam pelo Brasil todo na mão de colecionadores. Diante disso, esses colecionadores vão se reunir neste evento e me fizeram esse convite. Vai ser um momento muito importante pois marca uma memória", destaca o fotógrafo.

Apesar de já ter participado de mais de 20 exposições fotográficas e de estampar várias ações publicitárias, Hely Pamplona diz que o trabalho com os cartões telefônicos lhe tornou conhecido no país. "Eu sou conhecido no Pará como fotógrafo da Amazônia e do telemarketing. Foi uma época muito boa e que várias pessoas passaram a acompanhar meu trabalho", destaca o fotógrafo. Hely Pamplona foi fotógrafo de O LIberal durante cinco anos.

O 3º Encontro de Telecartofilia, Numismática e Multicolecionismo conta com mais de 35 expositores, o encontro também proporcionará a venda, troca e compra de itens colecionáveis como cartões telefônicos, selos, cédulas, moedas, figurinhas, tampinhas, miniaturas, medalhas, chaveiros entre outros. O evento é aberto ao público, com entrada gratuita.

O Colecionismo é uma prática saudável que gera conhecimento, traz alegrias e possibilita muitas amizades. Segundo a organização do evento, o objetivo é despertar o interesse pela prática de guardar, selecionar e organizar produtos de acordo com o gosto pessoal. “As coleções trazem muitas informações históricas e registram momentos da cultura de um povo que, se não guardadas, acabam sendo esquecidas”, comenta o organizador Aldo Moraes, que coleciona cartões telefônicos, moedas e cédulas.

Existem coleções para todos os gostos, pois cada colecionador direciona sua atividade àquilo que ele quer ter, motivando seus objetivos pessoais. Colecionar traz senso de organização e de controle, além de conhecimento nas informações contidas no próprio produto e a relação com a comunidade na época em que foi produzido.



3º Encontro de Telecartofilia, Numismática e Multicolecionismo

Dias 12 e 13 de maio de 2023