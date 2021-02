Fora do ‘BBB 21’, Arcrebiano divulga na web fotos de um ensaio sensual

Arcrebiano, ex-participante do ‘BBB 21’, mal saiu do reality show global e já vem fazendo maior sucesso com o público feminino. Na tarde desta quinta-feira (11), o educador físico apareceu em imagens vestindo jeans e camiseta molhada em uma piscina. O clique de um possível ensaio sensual rendeu vários elogios a Bil nas redes sociais.

“Eu tô só essa mulher aqui”, escreveu uma internauta em referência a uma moça que aparece boquiaberta no fundo da imagem, em alusão ao ‘choque’ que o modelo causa nas mulheres.

“Quando a gente olha um ômi lindo assim: ‘Gente, que tesão’”, brincou outra, usando uma fala da cantora Anitta.

“Você tá sendo tóxico pra mim. Toda vez que eu deito a cabeça no travesseiro e não te vejo ao meu lado sinto um vazio tão grande que dói a alma. Vou ter que me afastar pro bem da minha saúde mental”, disse uma terceira seguidora.

Antes de entrar no programa, Arcrebiano era professor de crossfit e investidor da bolsa, Bil também trabalhava como modelo antes de entrar no programa.