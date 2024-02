Filho de Gal Costa vai à Justiça para contestar herança da mãe

O filho de Gal Costa, Gabriel Costa, entrou com uma ação judicial para pedir o direito à herança da mãe. No documento, o herdeiro da artista contesta a fração do valor da herança destinada para Wilma Teodoro Petrillo, ex-empresária da cantora, que alega ser sua viúva.

De acordo com informações do processo judicial, que foram levantados pelo O Estado de S. Paulo, duas advogadas de Gabriel Costa estão intermediando a situação, para defender os direitos à herança do jovem.

Uma das alegações da advogada Luci Vieira Nunes é a de que quando a cantora morreu, em novembro de 2022, Gabriel ainda não podia contestar os valores da herança, por ser menor de idade e estar sob a guarda de Wilma Petrillo.

De acordo com uma nota enviada à imprensa, agora que é maior de idade, o filho de Gal Costa está “de acordo com sua consciência, livre de influências”, o que motivou ele a procurar à Justiça.

Áudio vazado

Repercutiu na internet um áudio que mostra uma discussão entre a empresária e Gabriel Costa. No arquivado vazado, é possível perceber que Wilma pressiona o jovem a assinar uma declaração que reconhece dívidas com o selo Biscoito Fino. O documento garante aos dois, um adiantamento pelos direitos de intérprete da cantora.

“Não vai assinar, por quê? Por que é o dono da bola agora? Você só faz merda, você”, afirmou. “Se você não assinar, a gente não recebe dinheiro e vai passar fome, porque eu não tenho mais um tostão”, declarou a mulher, que também é madrinha de Gabriel.