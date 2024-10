FIDA: Festival Internacional de Dança será realizado entre os dias 16 e 20 de outubro, em Belém

A arte da dança ganha uma programação pra lá de especial a partir desta quarta-feira, dia 16, e até o domingo, dia 20, em Belém, com a realização do Festival Internacional de Dança da Amazônia (FIDA) em sua 31ª edição. A programação do evento será no Theatro da Paz, no centro da capital paraense, às 9h desta quarta-feira. O FIDA funciona como um ambiente que propicia a estudantes de dança o intercâmbio com profissionais renomados, aulas e reciclagem, e para o púbico espectador um show à parte. O acesso ao Festival é gratuito, e os ingressos poderão ser retirados nas bilheterias do teatro.

O FIDA 31 celebra a diversidade e a paixão pela dança. O evento será aberto a integrantes de companhias profissionais até grupos iniciantes, escolas, academias, projetos sociais, grupos folclóricos, bailarinos independentes e amadores. Como convidados, o Festival terá Éric Frederic, Matre de Ballet e coreógrafo belga, diretor artístico da Cia de Ballet Dalal Achcar, e os professores e coreógrafos Rodrigo Marcell, Flávia Burlini, Elisabete Spinelli e Rolon Ho, professor da Dança dos Famosos 2022, entre outros professores.

Referência

Para a professora Clara Pinto, idealizadora e diretora do FIDA, o evento consolidado há mais de três décadas de atividades tem dado uma contribuição expressiva a essa arte na Amazônia.

"São mais de 70 grupos inscritos, mais de mil bailarinos dançando. Então, as expectativas são as melhores possíveis. O FIDA causou um grande impacto ao longo dos anos, ao transformar Belém em referência regional da linguagem da dança, aumentando o número de escolas de dança e abrangendo inúmeras modalidades, como a clássica, o jazz, o sapateado e o folclore. A expansão da dança é evidente. Hoje, temos muitas escolas, não só em Belém, como eu consegui o que se chama de interiorização, a democratização da dança", afirma Clara.

Assim, escolas não somente de Belém mas também de outros municípios paraenses participam do Festival. É o caso de escolas de Marituba Altamira, Cametá, Parauapebas e Paragominas.

"A dança é para todos. Todos podem ter as mesmas oportunidades", reflete a professora Clara Pinto.

Palcos e prêmios

Nos cinco dias do Festival, serão montados palcos para apresentações no Theatro da Paz, Teatro Estação Gasômetro, Boulevard Shopping e na "Calçada da Fama", em frente à Escola de Dança Clara Pinto. A programação inclui a Mostra Competitiva, espetáculos noturnos, homenagens especiais e entrega de medalhas, apresentações de gala e muito mais. Também será oferecido o prêmio “Valores da Terra”, somente com a participação de grupos paraenses.

O FIDA 31 contará, no dia 16, às 9h, no Theatro da Paz, com uma uma Mostra Competitiva reunindo grupos de dança. Também no Theatro, no dia 17, às 19h30, haverá uma Mostra Competitiva Valores da Terra e uma Mostra de Dança; nos dias 18 e 19, às 19h30, será realizada uma Mostra de Dança. Para o dia 20, às 18h, o Theatro da Paz sediará uma Mostra Oficinas e uma Mostra de Dança.

Como é tradição, o FIDA homenageia personalidades notáveis da dança, nacional e internacionalmente reconhecidas. Nessa edição, o homenageado será o professor e coreógrafo Douglas Motta, de Fortaleza (CE), com 40 anos de profissão. A homenagem a ele será prestada na quinta-feira, dia 17, na solenidade oficial de abertura do evento.

Serviço:

Abertura do FIDA: 16 de outubro, quarta-feira

Local: Theatro da Paz

Aberto ao público