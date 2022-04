Festival Estadual de Teatro será lançado hoje, sábado (02) em Parauapebas

Dia 2 de abril será o lançamento da 33ª edição do Festival Estadual de Teatro, na Casa de Cultura do município de Parauapebas, às 19h. O evento vai contar com uma mostra composta por três espetáculos: “Almas que Sangram” (Parauapebas), “Maria Negra” (Marabá) e “Amanajé” (Belém). Já o festival está marcado para o período de 13 a 20 de julho, em Marituba. Para assistir às apresentações da mostra, basta ir ao local levando a carteira de vacina contra a covid-19, a entrada é gratuita.

VEJA MAIS

Promovido pela Federação de Arte Cênica Estadual (Faces), a edição deste ano vai apresentar 20 produções teatrais de 20 municípios do Pará, incluindo a capital. Para o lançamento neste sábado, serão três produções. “São três assuntos diferentes que achamos legal colocar por ser um festival, e nesse caso, o lançamento desse festival. São espetáculos que abordam a questão do idoso, do negro e do indígena”, detalha o ator, diretor de teatro e presidente da Faces, Fernando Rassy.

O lançamento dessa edição do festival chega com gosto de estreia. Isso porque há dois, por conta da pandemia, o evento não ocorria de forma presencial. “Estamos todos muito felizes com isso, depois de tanto tempo parado. Na verdade, no ano passado fizemos online. Mas este ano, como todos vacinados, será diferente. Tudo será presencial, mas dentro do controle, com o acompanhamento de uma equipe clínica para que nada aconteça de errado. Por isso mesmo, para manter o controle vamos contar com somente com 20 espetáculos concorrendo”, afirma.

Apesar de um número menor de espetáculos, em relação às edições anteriores à pandemia, Fernando garante que as produções que não forem selecionadas também poderão participar. “Eles vão mandar representantes, uma ou duas pessoas, fazer as oficinas para acompanhar o festival, para ficar lá com a gente, para viver esse momento de retorno, porque fomos o primeiro setor a parar e o último a retornar neste período de pandemia”, diz.

Essa volta, no entanto, segundo ele, ainda exige cautela. “O público tranquilamente vai ter acesso presencial, claro, mas nós vamos esperar chegar julho, mês do festival, para decidir realmente qual será a quantidade de pessoas que vamos conseguir liberar para assistir aos espetáculos, que não serão apresentados em local fechado, mas em uma quadra esporte por ser uma lugar amplo, onde nós vamos montar uma caixa preta, montar um teatro”, ressalta.

O presidente da Faces explica que para marcar esse retorno presencial a organização optou por destacar duas regiões distintas. “Uma é a região sul, sudeste do estado, onde fica Parauapebas, local escolhido para o lançamento do festival e a outra é Marituba, na região metropolitana de Belém”, justifica.

Produções

Os espetáculos escolhidos para o lançamento da 33ª edição do Festival Estadual de Teatro abordam temáticas bem distintas. “Almas que Sangram”, por exemplo, do grupo IACCAHM tem texto de Carlos Henrique Monteiro e colaboração de Nill Nascimento e conta a história de uma idosa solitária de 80 anos, que foi abandonada pela família e sofre maus tratos.

Já o espetáculo “Maria Negra”, do grupo Artmanha, retrata a vida de três mulheres negras, com classes sociais, profissões e realidades diferentes, mas que enfrentam manifestações do mesmo racismo estrutural da sociedade. A montagem se passa em três ambientes de acordo a profissão de cada mulher. As personagens narram suas vivências sobre o que é ser mulher negra na sociedade dos tempos atuais sem deixar de enaltecer a luta feminina negra ao longo da história. A outra temática abordada pelo festival, nesse lançamento, é a indígena, como a apresentação do espetáculo “Amanajé”.

Agende-se

Lançamento da 33ª edição do Festival Estadual de Teatro

Espetáculos: “Almas que Sangram” (Parauapebas), “Maria Negra” (Marabá) e “Amanajé” (Belém).

Data: 02/04/2022

Hora: 19h

Local: Casa de Cultura do município de Parauapebas