Festival ‘Elas no Comando’ encerra inscrições nesta sexta-feira, 17

O Festival "Elas no Comando" chega a sua segunda edição e irá selecionar mulheres artistas que estão no início da carreira para se apresentarem no evento. As inscrições encerram amanhã, 17, e podem ser feitas por meio de formulário eletrônico. O Festival será realizado de 17 a 20 de maio com programação online e presencial em Belém, com apresentação de Bella pra Jesus, que também é maquiadora.

Podem se inscrever mulheres com composições autorais - independente dos gêneros musicais - que ainda não tenham gravado um álbum ou que ainda não tenham participado de festivais de música. Além da participação, as contempladas irão receber prêmios em dinheiro.

A organizadora do festival, Joelle Mesquita, trabalha com artistas independentes de Belém e destaca que além de destacar as profissionais da indústria da cultura, o Elas visa viabilizar diálogos, acolhimento e capacitação de mulheres dos setores, desde a técnica às artistas, da produção à fotografia. "Trabalhando nos bastidores da música, tive o privilégio de conhecer mulheres incríveis que se dedicam diariamente a conquistar espaço e alcançar maiores oportunidades em seus trabalhos", disse.

"Muitas dessas mulheres acabam desistindo de seus sonhos por não receberem o merecido reconhecimento. Foi a partir dessa constatação que surgiu a ideia deste projeto: dar visibilidade às mulheres do meio cultural que lutam por seus objetivos e merecem ser valorizadas", continuou.

O Festival acontece entre os dias 17 a 20 de maio, com programação híbrida. Debates, mostra de videoclipes e cinema, oficinas de capacitação, shows, feira gastronômica e criativa, etc. O pocket show será no Villa Container. O Festival tem patrocínio da Natura Musical, por meio da Lei de incentivo Semear. O edital está aberto até o dia 17 de março e as inscrições podem ser feitas através do link disponível na bio do Instagram @ela.snocomando.